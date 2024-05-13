рф окупувала села Харківщини: Мороховець, Олійникове та Зелене - DeepState
Київ • УНН
російські війська просунулися вперед поблизу кількох населених пунктів, включаючи Вербове, Красногорівку, Нетайлове, на захід від Семенівки, на схід від Новопокровського, а також зайняли села Мороховець, Олійникове та Зелене.
рф просунулася неподалік Вербового, в Красногорівці, в Нетайловому, на захід від Семенівки, на схід від Новопокровського та окупувала села Харківщини: Мороховець, Олійникове та Зелене. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся біля Вербового, в Красногорівці, в Нетайловому, західніше Семенівки, східніше Новопокровського та окупував села Харківщини: Мороховець, Олійникове та Зелене
Нагадаємо
На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Ведуться бойові дії на напрямках Пильна - Лук’янці, Пильна - Глибоке, Пильна - Олійникове, Муром - Бугруватка. Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча - Глибоке, Олійникове - Глибоке, Оліникове - Лук’янці, Муром - Стариця, Плетенівка - Тихе.
Генштаб: На Харківському напрямку тривають запеклі бої, ворог має тактичний успіх13.05.24, 01:23 • 25379 переглядiв