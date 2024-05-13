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Генштаб: На Харківському напрямку тривають запеклі бої, ворог має тактичний успіх

Генштаб: На Харківському напрямку тривають запеклі бої, ворог має тактичний успіх

Київ • УНН

 • 25379 перегляди

На Харківському напрямку тривають активні бойові дії, противник застосовує штурмову тактику, а українські війська відбивають атаки та завдають окупантам втрат.

На Харківському напрямку тривають активні бої. Ворожі сили використовують штурмові тактики. Українські війська відбивають напади. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

У звіті від Генерального штабу Збройних Сил України надійшла інформація про продовження активних бойових дій на Харківському напрямку. Обстановка так залишається складною та динамічно змінюється.

Наразі ведуться бойові дії на різних напрямках, включаючи Пильна - Лук’янці, Пильна - Глибоке, Пильна - Олійникове, Муром – Бугруватка. Противник застосовує штурмові тактики на напрямках Стрілеча - Глибоке, Олійникове - Глибоке, Оліникове - Лук’янці, Муром - Стариця, Плетенівка - Тихе.

За добу ворожі сили провели 22 штурмові дії, 14 з яких досі тривають.

Відтак, боротьба за контроль над прикордонним містом Вовчанськ триває. Ворожі сили активно намагаються захопити місто, мобілізуючи до 5 батальйонів і не беручи до уваги власні втрати. Лише за останню добу було вбито понад 100 ворожих бійців.

На даний час ворог має тактичний успіх. 

Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону.

- Генеральний штаб ЗСУ.

Незважаючи на це, українські військові здійснюють ефективну оборону, завдаючи вогнепального ураження окупантам і використовуючи стрілецьку зброю та безпілотні системи для розвідки та нанесення точкових ударів.

Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів.

- Генеральний штаб ЗСУ.
Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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