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Генштаб: В Харькове продолжаются ожесточенные бои, враг имеет тактический успех
На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия, противник применяет штурмовую тактику, а украинские войска отражают атаки и наносят оккупантам потери.
рф оккупировала села Харьковщины: Мороховец, Олейниково и Зеленое - DeepState
российские войска продвинулись вперед вблизи нескольких населенных пунктов, включая Вербово, Красногоровку, Нетайлово, к западу от Семеновки, к востоку от Новопокровского, а также заняли села Мороховец, Олейниково и Зеленое.
Зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с востока
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.
Ермак провел онлайн-встречу с Боно: обсуждали проведение Глобального саммита мира
Ермак провел онлайн-встречу с Боно, обсудил сопротивление Украины российской агрессии, анонсировал предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии и призвал Боно поддержать и распространить информацию о саммите, направленный на прекращение войны рф против Украины.
В Виннице изъяли из реки Южный Буг утопленника
12 мая спасатели в Виннице вытащили тело мужчины без признаков жизни из реки Южный Буг.
Свитолина вышла в 4-й круг WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме после победы над Анной Калинской 6-3, 6-3, став единственной украинкой, которая вышла в 1/8 финала.
На Харьковщине россияне отстрелили палец 74-летнему мирному жителю
Оккупанты 12 мая отстрелили палец 74-летнему гражданскому жителю Волчанска Харьковской области.
Вражеская атака на пригород Харькова: жертв пока нет
Вражеские силы обстреляли окрестности Харькова, о жертвах не сообщается, но информация о потенциальном ущербе еще устанавливается.
Враг дважды обстрелял пригород Харькова
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты дважды обстреляли пригород Харькова.
Враг совершил 26 обстрелов в Сумской области: один человек погиб, двое ранены
12 мая 2024 года российские войска 26 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 157 взрывов, один местный житель погиб, еще двое получили ранения.