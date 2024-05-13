На Харьковском направлении продолжаются активные бои. Вражеские силы используют штурмовые тактики. Украинские войска отражают нападения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В отчете от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины поступила информация о продолжении активных боевых действий на Харьковском направлении. Обстановка так остается сложной и динамично меняется.

Сейчас ведутся боевые действия на разных направлениях, включая Пыльная - Лукьянцы, Пыльная - Глубокое, Пыльная - Олейниково, Муром - Бугруватка. Противник применяет штурмовые тактики на направлениях Стрелечья - Глубокое, Олейниково - Глубокое, Олейниково - Лукьянцы, Муром - Старица, Плетеневка - Тихое.

За сутки вражеские силы провели 22 штурмовые действия, 14 из которых до сих пор продолжаются.

Следовательно, борьба за контроль над пограничным городом Волчанск продолжается. Вражеские силы активно пытаются захватить город, мобилизуя до 5 батальонов и не принимая во внимание собственные потери. Только за последние сутки было убито более 100 вражеских бойцов.

В настоящее время враг имеет тактический успех.



Спланированы мероприятия по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону. - Генеральный штаб ВСУ.

Несмотря на это, украинские военные осуществляют эффективную оборону, нанося огнестрельное поражение оккупантам и используя стрелковое оружие и беспилотные системы для разведки и нанесения точечных ударов.