рф оккупировала села Харьковщины: Мороховец, Олейниково и Зеленое - DeepState

рф продвинулась неподалеку Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, к западу от Семеновки, к востоку от Новопокровского и оккупировала села Харьковщины: Мороховец, Олейниково и Зеленое. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайловом, западнее Семеновки, восточнее Новопокровского и оккупировал села Харьковщины: Мороховец, Олейниково и Зеленое - DeepState.

Напомним

На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная - Лукьянцы, Пыльная - Глубокое, Пыльная - Олейниково, Муром - Бугруватка. Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья - Глубокое, Олейниково - Глубокое, Олейниково - Лукьянцы, Муром - Старица, Плетеневка - Тихое.

Генштаб: В Харькове продолжаются ожесточенные бои, враг имеет тактический успех