На Сумском направлении за последнее время наблюдается определенное уменьшение интенсивности попыток захода вражеских ДРГ. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По границе с российской федерацией. Продолжается врагом действия по Харьковщине - это в направлениях населенного пункта Липцы и Волчанск относительно попыток продвинуться в глубь территории нашей страны. Но то, что фиксируется на этих направлениях у рф нет достаточных сил для того, чтобы они могли достичь своей стратегической цели - сказал Демченко.

Демченко отметил, что россия продолжает усиливать именно эти два направления своими силами и средствами.

Стоит понимать, что враг продолжает усиливать именно эти два направления своими силами и средствами, но понимая коварство РФ и желание растянуть Силы обороны нашей страны, мы должны быть готовы к подобным действиям и на других участках в пределах Харьковской области, а также и в пределах Сумской, поэтому продолжаем наращивать наши оборонительные возможности - рассказал Демченко.

Он отметил, что происходит необходимое взаимодействие между всеми составляющими Сил обороны для того, чтобы противодействовать врагу.

По Сумскому направлению. За последнее время видим определенное даже уменьшение интенсивности попыток захода вражеских ДРГ, потому что раньше это было значительно чаще, это могло быть по несколько раз в неделю, сейчас фактически за последнее время таких попыток почти нет - сообщил Демченко.

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