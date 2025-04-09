После неудачных результатов выборов в Бундестаг, где СвДП набрала лишь 4,4% голосов, Кристиан Линднер объявил о завершении политической карьеры. Он поблагодарил за 25 лет работы в политике.
Президент Германии распустил нижнюю палату парламента после вотума недоверия правительству Шольца. Досрочные выборы назначены на 23 февраля, основным кандидатом на победу является Фридрих Мерц от ХДС/ХСС.
Илон Маск заявил в соцсети X, что партия АдГ - единственная, которая может "спасти Германию". Немецкие политики раскритиковали это заявление и обвинили миллиардера во вмешательстве в выборы.
СДПГ единогласно выдвинула Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на досрочных выборах в 2025 году. Решение принято после отказа более популярного Бориса Писториуса и развала "светофорной коалиции".
Олаф Шольц будет выдвинут кандидатом от СДПГ на пост канцлера на досрочных выборах в 2025 году. Министр обороны Борис Писториус отказался от участия в выборах в пользу Шольца.
Канцлер Германии Олаф Шольц готов провести голосование о доверии в парламенте до Рождества. Это решение принято после распада правительственной коалиции и конфликта по бюджетной политике.
Германия сохранит большую часть обещанной помощи Украине в 4 млрд евро на 2025 год даже при задержке бюджета. Политический кризис в немецком правительстве связывают с вероятным возвращением Трампа.
Канцлер Германии Шольц инициирует голосование о доверии в Бундестаге 15 января 2024 года. Решение принято после конфликта с министром финансов Линднером по бюджетной политике.
Канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера после его заявления о необходимости досрочных выборов. После кризисной встречи делегация Свободной демократической партии покинула канцелярию.
Правительство Германии не будет предоставлять Украине дополнительной финансовой поддержки из-за отсутствия средств в бюджете. Запланированные ранее выплаты и передача вооружения продолжатся, но новые заявки не будут удовлетворяться.
Страны G20 договорились о необходимости налогообложения сверхбогатых людей. Предложение предусматривает 2% налог на состояние свыше $1 млрд, но столкнулось с негативной реакцией некоторых стран.
Германия утвердила бюджет на 2025 год с рекордными 78 миллиардами евро инвестиций, чистыми заимствованиями в 43,8 миллиарда евро и общим размером бюджета в 481 миллиард евро, придерживаясь конституционного долгового ограничения, но планирует сократить военную помощь Украине до 4 миллиардов евро с около 8 миллиардов евро в 2024 году.
Страны G7 договорились предоставить Украине 50 миллиардов евро за счет процентов от замороженных российских средств, о чем сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
Украина и Германия подписали декларацию об укреплении сотрудничества в области поддержки предпринимательства.
США и союзники по G7 изучают пути разблокирования почти 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине, при этом рассматриваются такие варианты, как использование активов в качестве залога или конфискация процентного дохода.
Встреча министров финансов G20 в Бразилии завершилась без совместного заявления из-за разногласий между странами относительно оценки войны в Украине и ее влияния на мировую экономику.
Лидеры "Большой семерки" разошлись во мнениях относительно законности вывода замороженных российских активов в пользу Украины, причем Франция оспорила позицию США, что это разрешено международным правом.
Министр финансов Германии предлагает использовать проценты от замороженных российских активов на общую сумму в миллиарды долларов для финансирования обороны Украины от российской агрессии.