Кристиан Линднер

Министры финансов G20 не согласовали совместное заявление из-за разногласий в формулировках относительно войны рф в Украине

Встреча министров финансов G20 в Бразилии завершилась без совместного заявления из-за разногласий между странами относительно оценки войны в Украине и ее влияния на мировую экономику.