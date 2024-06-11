Украина и Германия подписали декларацию для укрепления сотрудничества в сфере поддержки предпринимательства

11 июня в Берлине Министерства финансов Украины и Германии подписали совместную декларацию, которая будет способствовать дальнейшему развитию способности для институционального развития и внедрению корпоративной реформы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минфин Украины.

Министры подписали совместную декларацию о "намерениях по поддержке развития потенциала для институционального развития, координируемую кредитным учреждением для восстановления" (KfW).

Декларация предусматривает предоставление Украине поддержки по надзору и координации деятельности национальных институтов по вопросам развития и содействия развитию, усиление институциональной способности министерства финансов Украины с особым акцентом на внутренние процедуры и системы стратегического анализа и управления информацией. Также предусмотрена консультационная поддержка Фонда развития предпринимательства в процессе его институциональной реформы.

По данным Минфина, Фонд развития предпринимательства сейчас является ключевым институтом по поддержке микро, малого и среднего бизнеса в Украине. Общая поддержка бизнеса, в пределах всех финансовых инструментов ФРП, составляет около 321 млрд грн, или 7,7 млрд евро (по состоянию на 01.01.2024).

"Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов правительства Украины и осуществляется благодаря государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Экспертная и финансовая поддержка от KfW позволяет продолжать обеспечение украинского бизнеса доступным финансированием, что в свою очередь способствует восстановлению экономики страны в условиях полномасштабной войны рф", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко

Как сообщается, с 24 февраля 2022 года Германия обеспечила Украину бюджетным финансированием в более чем 1,5 млрд евро, 80% из которых - грантовые средства. Это стало значительным вкладом в поддержку макрофинансовой стабильности Украины.

Дополнение

Министр финансов Германии Кристиан Линднер подтвердил готовность Германии продолжать поддержку Украины, в частности в процессе восстановления страны.

"Мы не ограничиваемся формой поддержки, которая нужна Украине для победы в войне. Мы хотим сейчас внести свой вклад в то, чтобы Украина могла определить курс будущего роста через свою реконструкцию", - заявил он, которого зацитировал The Guardian.

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