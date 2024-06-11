Зеленский встретился с президентом Германии: обсудил потребности Украины, Саммит мира и восстановление

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Германию встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить потребности Украины на фоне атак рф на энергетику и боев на фронте, ожидания от Cаммита мира и партнерство между городами и общинами двух стран для восстановления Украины, пишет УНН.

В Германии провел встречу с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и наши текущие потребности на фоне российских атак на украинскую энергетику и активных боевых действий вдоль всего фронта. Пообщались относительно ожиданий Украины от результатов инаугурационного Саммита мира - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, во время встречи также рассмотрели также партнерство между украинскими и немецкими городами и общинами.

"Спасибо Германии за принятие и организацию нынешней международной конференции по вопросам восстановления Украины", - указал Президент.

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