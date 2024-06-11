Украина и Германия заключат сотни соглашений на уровне общин, компаний и правительства - Зеленский

По состоянию на сейчас между Украиной и Германией на уровне общин, компаний и правительства готовятся сотни соглашений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024, передает Корреспондент УНН.

Сейчас и на уровне правительственном, и на уровне общин, и на уровне компаний готовится к заключению сотни соглашений между нами. Также здесь присутствуют наши друзья из стран партнеров и не только из Европы. Из этой конференции мы выйдем с договоренностями на миллиарды евро и для нашей обороны по производству в Украине военной техники и оружия, и для нашей энергетики, для ремонтов и развития новой и более современной энергетики, и для нашей социальной жизни, - сказал Зеленский.

Напомним

По состоянию на сегодня самое большое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Ежедневно рф наносит удары по Украине сотнями КАБами. Единственный ответ на это-системы ПВО.