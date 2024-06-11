Зеленський: станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною - це перевага в небі

Станом на сьогодні найбільша перевага над Україною - це перевага в небі. Щодня рф наносить удари по Україні сотнями КАБами. Єдина відповідь на це - системи ППО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024, передає кореспондент УНН.

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Українці за більш ніж два роки довели, що ми здатні вибивати окупанта з нашої території і досягати необхідних Україні перемог. Ми можемо виганяти російську армію з нашої землі, ми виграли для України Чорне море і довели, що завдяки сучасним системам ППО, ми можемо знищувати будь-які російські ракети і дрони. Що при цьому ключове? Уміння позбавляти росію тієї, чи іншої переваги. Станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною - це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватися на землі, а російській ненависті руйнувати життя. Лише керованих авіабомб щоденно - до сотні