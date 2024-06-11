Зеленський: станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною - це перевага в небі
Київ • УНН
На даний момент найбільшою стратегічною перевагою росії перед Україною є перевага в небі: щодня наносяться сотні керованих авіаударів, а єдиною відповіддю України є системи протиповітряної оборони.
Станом на сьогодні найбільша перевага над Україною - це перевага в небі. Щодня рф наносить удари по Україні сотнями КАБами. Єдина відповідь на це - системи ППО.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024, передає кореспондент УНН.
Деталі
Українці за більш ніж два роки довели, що ми здатні вибивати окупанта з нашої території і досягати необхідних Україні перемог. Ми можемо виганяти російську армію з нашої землі, ми виграли для України Чорне море і довели, що завдяки сучасним системам ППО, ми можемо знищувати будь-які російські ракети і дрони. Що при цьому ключове? Уміння позбавляти росію тієї, чи іншої переваги. Станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною - це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватися на землі, а російській ненависті руйнувати життя. Лише керованих авіабомб щоденно - до сотні
Він зазначив, що минулої неділі окупанти завдали ударів по Україні 80 керованих авіаударів, а у понеділок - 95.
Це шалено руйнівний тиск. Плюс ракети, плюс ударні дрони. Поки ми не позбавимо росію такої можливості, можливості тероризувати Україну, то у путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир і буде незмінною його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все, що дає життю основу і захист. ППО - це відповідь
Президент подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні ще однієї системи ППО.
Нагадаємо
Німеччина протягом наступних тижнів та місяця поставить в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси.