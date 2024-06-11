Шольц повідомив, коли Німеччина поставить в Україну третю систему Patriot
Київ • УНН
Німеччина протягом наступних тижнів та місяця поставить в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси.
Німеччина протягом наступних тижнів та місяця поставить в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024, передає кореспондент УНН.
"Найнагальніша потреба Української армії зараз – це боєприпаси, зброя та особливо ППО. Тому протягом наступних тижнів та місяця ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси", - сказав Шольц.
Доповнення
The New York Times раніше повідомляло, що нова система Patriot від Німеччини надійде в Україну не раніше кінця червня.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в кінці травня заявляла, що Німеччина передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot та додаткові 500 мільйонів євро.