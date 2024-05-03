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Не раніше кінця червня: ЗМІ повідомили, коли Німеччина зможе передати Україні Patriot

Не раніше кінця червня: ЗМІ повідомили, коли Німеччина зможе передати Україні Patriot

Київ • УНН

 • 38099 перегляди

Очікується, що нова система протиповітряної оборони Patriot з Німеччини прибуде в Україну не раніше кінця червня, що може збігтися з поставкою винищувачів F-16, які Україна вже давно просить.

Нова система Patriot від Німеччини надійде в Україну не раніше кінця червня, передає УНН із посиланням на The New York Times.

Очікується, що нова система Patriot надійде в Україну не раніше кінця червня. Його поставка може збігтися з поставкою іншої великої системи озброєнь, яку Україна давно вимагала: винищувачів F-16. Хоча Україна робила запит військові літаки майже з початку війни в лютому 2022 року, очікується, що вони будуть поставлені лише цього літа — і спочатку лише в невеликій кількості

- зазначено у тексті.

Додамо

Видання додає, що поки Україна намагається утримати територію, офіційні особи США вважають, що росія продовжуватиме атакувати та використовувати переваги, які вона має зараз, до того, як західне підкріплення буде доставлено.

"Я не думаю, що росіяни мали намір зробити великий поштовх зараз, але вони досягли тактичних успіхів у кількох місцях і, ймовірно, поспішають використовувати їх до того, як приплив оновлених боєприпасів досягне фронту, щоб змінити ситуацію", – сказав Ральф Ф. Гофф, колишній старший співробітник C.I.A. чиновник, який служив у Східній Європі та колишньому Радянському Союзі і який нещодавно відвідав Україну.

Він попередив, що погрози міністра оборони росії сергія шойгу минулого тижня щодо посилення атак на логістичні центри та сховища західної зброї в Україні слід сприймати серйозно.

Цього тижня солдати з кількох українських бригад на лінії фронту висловили велике полегшення, що в дорозі з’явилося більше західної зброї, але сказали, що вони ще не бачили життєво важливих артилерійських снарядів та іншого обладнання, необхідного для повсякденних боїв.

Видання додає, що західні лідери та офіційні особи з питань оборони майже одностайно погоджуються, що Україна стикається з особливо важким моментом — помітним навіть у похмурій арці дворічної війни — який вимагає термінових поставок зброї.

Bloomberg: Німеччина вимагає від США передати Україні ще один комплекс Patriot 23.04.24, 12:25 • 17401 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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