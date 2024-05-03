Не раньше конца июня: СМИ сообщили, когда Германия сможет передать Украине Patriot

Новая система Patriot от Германии поступит в Украину не раньше конца июня, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Ожидается, что новая система Patriot поступит в Украину не раньше конца июня. Его поставка может совпасть с поставкой другой крупной системы вооружений, которую Украина давно требовала: истребителей F-16. Хотя Украина запрашивала военные самолеты почти с начала войны в феврале 2022 года, ожидается, что они будут поставлены только этим летом - и сначала лишь в небольшом количестве - указано в тексте.

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Издание добавляет, что пока Украина пытается удержать территорию, официальные лица США считают, что россия будет продолжать атаковать и использовать преимущества, которые она имеет сейчас, до того, как западное подкрепление будет доставлено.

"Я не думаю, что русские намеревались сделать большой толчок сейчас, но они достигли тактических успехов в нескольких местах и, вероятно, спешат использовать их до того, как приток обновленных боеприпасов достигнет фронта, чтобы изменить ситуацию", - сказал Ральф Ф. Гофф, бывший старший сотрудник C.I.A. чиновник, который служил в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе и который недавно посетил Украину.

Он предупредил, что угрозы министра обороны россии сергея шойгу на прошлой неделе по усилению атак на логистические центры и хранилища западного оружия в Украине следует воспринимать серьезно.

На этой неделе солдаты из нескольких украинских бригад на линии фронта выразили большое облегчение, что в пути появилось больше западного оружия, но сказали, что они еще не видели жизненно важных артиллерийских снарядов и другого оборудования, необходимого для повседневных боев.

Издание добавляет, что западные лидеры и официальные лица по вопросам обороны почти единодушно соглашаются, что Украина сталкивается с особенно трудным моментом - заметным даже в мрачной арке двухлетней войны - который требует срочных поставок оружия.

Bloomberg: Германия требует от США передать Украине еще один комплекс Patriot