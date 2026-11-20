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Кабинет министров установил доплаты в размере 10 тыс. гривен ежемесячно для полицейских и спасателей с 1 января. Об этом передает УНН со ссылкой на правительственные постановления.

Детали

Правительственное постановление №1434 предусматривает установление лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты дополнительного вознаграждения на время прохождения службы в размере 10 тыс. гривен из расчета на месяц.

Постановление также предусматривает механизм увеличения выплаты, в частности, если общая сумма денежного обеспечения вместе с доплатой будет меньше 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (36 910 гривен), выплату увеличат.

Также правительственное постановление №1432 предусматривает установление доплаты полицейским в размере 10 тыс. гривен.

Как и в случае с работниками ГСЧС, полицейским также планируется увеличить выплаты, если размер денежного обеспечения будет меньше 10 прожиточных минимумов.

Однако стоит отметить, что речь об установлении дополнительного вознаграждения идет исключительно о полицейских, которые проходят службу в полиции во время военного положения.

Оба постановления не касаются курсантов и слушателей учебных заведений со специфическими условиями обучения, где готовят будущих полицейских и спасателей.

Отметим, что оба постановления вступают в силу одновременно с законом от 10 июня 2026 года № 4909-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осовременивания размера денежного обеспечения".

В июне Рада приняла законопроект относительно обновленной системы выплат для полицейских и спасателей. В частности, документ устанавливает, что денежное обеспечение состоит из:

должностного оклада;

оклада по специальному званию;

надбавки за выслугу лет;

премии;

других видов денежного обеспечения полицейских (в том числе постоянного характера и единовременных), определенных Кабмином.

Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.

Рада изменила выплаты полицейским и спасателям

Размер денежного обеспечения, согласно закону, не может быть меньше 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года. В настоящее время прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3328 гривен, однако в проекте Госбюджета Кабмин предлагает установить прожиточный минимум на уровне 3691 гривны, то есть зарплата спасателей и полицейских будет составлять 36910 гривен.

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