Рада изменила выплаты полицейским и спасателям
Киев • УНН
Парламент установил оклад на уровне 10 прожиточных минимумов. Новая система выплат начнет действовать с 1 января 2027 года.
Верховная Рада приняла законопроект об обновленной системе выплат для полицейских и спасателей, сообщили в парламенте в среду, пишет УНН.
Детали
За проект закона об осовременивании размера денежного обеспечения в том числе для полицейских и спасателей (№6506-1) проголосовали 269 народных депутатов.
Документ закрепляет гарантированный должностной оклад полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты (относятся к персоналу ГСЧС) на уровне 10 прожиточных минимумов, а также предлагает обновленную систему надбавок за выслугу лет и четкую структуру выплат.
Применение новых условий начисления денежного обеспечения планируется с 1 января 2027 года.
За полицейскими, которые временно проходят службу за пределами Украины, сохраняется выплата в национальной валюте и выплачивается вознаграждение в иностранной валюте по нормам, определяемым Кабмином.
Полицейские, командированные в другие органы государственной власти, учреждения, организации и прикомандированные, получат денежное обеспечение на условиях и в размере, определенных Кабмином.
Закон предусматривает, что денежное обеспечение полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты подлежит индексации в соответствии с законом.
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