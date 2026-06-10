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Рада изменила выплаты полицейским и спасателям

Киев • УНН

 • 2096 просмотра

Парламент установил оклад на уровне 10 прожиточных минимумов. Новая система выплат начнет действовать с 1 января 2027 года.

Рада изменила выплаты полицейским и спасателям

Верховная Рада приняла законопроект об обновленной системе выплат для полицейских и спасателей, сообщили в парламенте в среду, пишет УНН.

Детали

За проект закона об осовременивании размера денежного обеспечения в том числе для полицейских и спасателей (№6506-1) проголосовали 269 народных депутатов.

Документ закрепляет гарантированный должностной оклад полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты (относятся к персоналу ГСЧС) на уровне 10 прожиточных минимумов, а также предлагает обновленную систему надбавок за выслугу лет и четкую структуру выплат.

Применение новых условий начисления денежного обеспечения планируется с 1 января 2027 года.

За полицейскими, которые временно проходят службу за пределами Украины, сохраняется выплата в национальной валюте и выплачивается вознаграждение в иностранной валюте по нормам, определяемым Кабмином. 

Полицейские, командированные в другие органы государственной власти, учреждения, организации и прикомандированные, получат денежное обеспечение на условиях и в размере, определенных Кабмином.

Закон предусматривает, что денежное обеспечение полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты подлежит индексации в соответствии с законом.

Зеленский рассчитывает на партнеров для поддержки перехода армии на контрактную систему с достойными зарплатами09.06.26, 11:00 • 4522 просмотра

Юлия Шрамко

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