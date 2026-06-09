Зеленский рассчитывает на партнеров для поддержки перехода армии на контрактную систему с достойными зарплатами

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на помощь партнеров на фоне потребности в дополнительном финансировании на достойные зарплаты в рамках перевода украинской армии на контрактную систему, пишет УНН.

Нам нужно перевести украинскую армию на контрактную систему. Быть военным опасно, и мы должны обеспечить им достойные зарплаты, потому что они отдают свои жизни. Для этого нам нужно дополнительное финансирование. Сейчас это даже близко не то, что россия платит своим наемникам. Очень надеюсь, что наши друзья помогут - сказал Зеленский после встречи с лидерами стран E3 в интервью для The Guardian, отрывок из которого обнародовал в соцсетях.

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Также он сообщил об обсуждении вопроса санкций. "Вчера на встрече E3 все согласились, что нам нужно усилить санкции против россии", - отметил Президент.

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