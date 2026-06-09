Зеленский рассчитывает на партнеров для поддержки перехода армии на контрактную систему с достойными зарплатами
Киев • УНН
Зеленский ожидает помощи партнеров для поддержки перехода ВСУ на контрактную систему и выплаты зарплат. Лидеры E3 поддержали усиление санкций против России.
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на помощь партнеров на фоне потребности в дополнительном финансировании на достойные зарплаты в рамках перевода украинской армии на контрактную систему, пишет УНН.
Нам нужно перевести украинскую армию на контрактную систему. Быть военным опасно, и мы должны обеспечить им достойные зарплаты, потому что они отдают свои жизни. Для этого нам нужно дополнительное финансирование. Сейчас это даже близко не то, что россия платит своим наемникам. Очень надеюсь, что наши друзья помогут
Зеленский раскрыл, как Европа может помочь Украине перейти на контрактную армию23.02.26, 08:46 • 6632 просмотра
Также он сообщил об обсуждении вопроса санкций. "Вчера на встрече E3 все согласились, что нам нужно усилить санкции против россии", - отметил Президент.
Каллас раскрыла содержание новых предлагаемых санкций против рф08.06.26, 16:58 • 3706 просмотров