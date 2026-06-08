Каллас раскрыла содержание новых предлагаемых санкций против рф

Новый предложенный пакет санкций ЕС против рф, который должен быть рассмотрен на следующей неделе, предусматривает добавление в санкционные списки 80 новых субъектов, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в понедельник на пресс-конференции во время неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Кипре, пишет УНН.

Сегодняшний обмен мнениями министров снова продемонстрировал твердое единство в поддержке Украины, а также в усилении давления на россию. Цифры говорят сами за себя: западные санкции уже стоили москве примерно от 1,2 до 1,5 триллиона долларов. Для заседания Совета ЕС по иностранным делам на следующей неделе мои службы предложили более 80 новых субъектов в (санкционные) списки, против российского военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов. Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы военной экономики россии