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ЕС изменил правила в отношении теневого флота РФ и разрешил высаживаться на суда - Каллас

Киев • УНН

 • 768 просмотра

В рамках операции IRINI ЕС начали высаживаться на суда теневого флота России. Кая Каллас заявила, что это уменьшит доходы РФ для ведения войны.

ЕС изменил правила в отношении теневого флота РФ и разрешил высаживаться на суда - Каллас

ЕС изменил правила, и в рамках военно-морской операции блока IRINI начали высаживаться на суда теневого флота, сообщила на пресс-конференции в понедельник во время неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Кипре, пишет УНН.  

Когда речь идет о противодействии теневому флоту россии, урок заключается в том, что согласованные действия работают. В последние месяцы наши меры сделали эти теневые операции более сложными, рискованными и дорогостоящими. Например, Франция и Швеция недавно высаживались на танкеры, а наша военно-морская операция ЕС IRINI начала высаживаться на суда теневого флота в соответствии с обновленными правилами применения силы

— сказала Каллас.

"Каждое захваченное, задержанное или нарушенное судно означает меньше доходов для россии для финансирования этой войны", — подчеркнула она.

Юлия Шрамко

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