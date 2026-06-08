ЕС изменил правила в отношении теневого флота РФ и разрешил высаживаться на суда - Каллас
Киев • УНН
В рамках операции IRINI ЕС начали высаживаться на суда теневого флота России. Кая Каллас заявила, что это уменьшит доходы РФ для ведения войны.
ЕС изменил правила, и в рамках военно-морской операции блока IRINI начали высаживаться на суда теневого флота, сообщила на пресс-конференции в понедельник во время неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Кипре, пишет УНН.
Когда речь идет о противодействии теневому флоту россии, урок заключается в том, что согласованные действия работают. В последние месяцы наши меры сделали эти теневые операции более сложными, рискованными и дорогостоящими. Например, Франция и Швеция недавно высаживались на танкеры, а наша военно-морская операция ЕС IRINI начала высаживаться на суда теневого флота в соответствии с обновленными правилами применения силы
"Каждое захваченное, задержанное или нарушенное судно означает меньше доходов для россии для финансирования этой войны", — подчеркнула она.