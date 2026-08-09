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Депутатка в Косове бросила яйца в премьер-министра на фоне политического кризиса

Киев • УНН

 • 8862 просмотра

Депутатка Тиме Кадрияй бросила яйца в премьер-министра Альбина Курти во время заседания парламента. Инцидент произошёл на фоне политического кризиса в Косове, где третьи за 18 месяцев выборы не смогли сформировать правительство.

Депутатка в Косове бросила яйца в премьер-министра на фоне политического кризиса

Депутат от оппозиционной партии "Альянс за будущее Косова" Тиме Кадрияй бросила несколько яиц в сторону премьер-министра Альбина Курти во время заседания парламента. Инцидент произошел на фоне острых политических дебатов в стране. Об этом сообщает BILD, передает УНН.

Подробности

По информации издания, 61-летняя Тиме Кадрияй подошла к главе правительства Альбину Курти и под громкие протесты бросила в его сторону несколько яиц.

Инцидент произошел во время обсуждения формирования нового правительства. После июньских выборов Курти накануне вновь попросил дополнительное время. Косово уже несколько месяцев находится в политическом кризисе. Партии до сих пор не достигли соглашения о том, кто станет следующим главой государства.

В Косове президента не избирают прямым голосованием граждан, его назначает парламент. Весной депутаты не смогли вовремя достичь договоренности, поэтому в июне страна провела новые парламентские выборы. Это были уже третьи выборы за 16 месяцев. Ситуацию также осложняют внутренние кризисы в ряде оппозиционных партий.

Напомним

В Косове проходят третьи за 18 месяцев досрочные выборы для преодоления политического кризиса. Это необходимо для вступления в ЕС и получения международной помощи.

Алла Киосак

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