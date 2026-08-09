Количество пострадавших в результате российского обстрела Харькова возросло до 37, один человек погиб

Фото: ГСЧС Украины

Число пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова возросло до 37 человек. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

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Число пострадавших в результате утреннего террористического обстрела Харькова возросло до 37 человек. Еще один человек погиб - заявил Игорь Терехов.

Напомним

В Харькове число пострадавших в результате российской атаки возросло до 27 человек. Еще четыре человека обратились за помощью, в частности с резаными ранами и острой реакцией на стресс.