Количество пострадавших в результате российского обстрела Харькова возросло до 37, один человек погиб
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших в результате утреннего обстрела возросло до 37 человек. Один человек погиб в результате террористической атаки.
Фото: ГСЧС Украины
Число пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова возросло до 37 человек. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
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Число пострадавших в результате утреннего террористического обстрела Харькова возросло до 37 человек. Еще один человек погиб
Напомним
В Харькове число пострадавших в результате российской атаки возросло до 27 человек. Еще четыре человека обратились за помощью, в частности с резаными ранами и острой реакцией на стресс.