ЕС может включить еще 20 танкеров теневого флота в новый пакет санкций против РФ — Bloomberg

Евросоюз в настоящее время рассматривает ряд ограничительных мер, которые он может включить в новый 21-й пакет санкций против РФ, включая ограничения против еще около 20 танкеров теневого флота, которые Москва использует для транспортировки своего "черного золота". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников, пишет УНН.

Детали

По словам источников, обсуждаемые в настоящее время меры в рамках нового пакета санкций против России включают введение санкций против большего количества банков, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающих заводов и криптооператоров в третьих странах, которые Москва использует для обхода ограничений блока.

Кроме того, под санкции могут попасть около 20 дополнительных танкеров теневого флота.

В конечном итоге санкционный режим может быть распространен на суда, перевозящие сжиженный природный газ, что ограничит возможности Кремля создавать теневой флот для СПГ.

ЕС уже ввел санкции против сотен судов теневого флота РФ.

Однако новые санкции вряд ли будут включать полный запрет морских перевозок нефти. Несколько государств-членов продолжают выступать против этого варианта из-за нестабильности на Ближнем Востоке, и если эта мера не будет поддержана более широкой группой стран G7.

По словам источников, главными целями нового пакета являются дальнейшее сокращение энергетических доходов России и ее финансового сектора, а также лишение ее военной промышленности необходимых поставок.

Другие предложения по следующему 21-му пакету санкций включают торговые ограничения на некоторые критически важные минералы, металлы и руды, используемые в аэрокосмическом секторе России и разработке беспилотников, которые Москва использует для бомбардировок украинских городов, а также на такие технологии, как глушение сигнала.

Блок также рассматривает вопрос экспортного контроля для примерно двух десятков фирм, включая компании из Китая, Индии, Турции и Центральной Азии, которые до сих пор поставляют России товары с ограниченным доступом, содержащиеся в оружии или необходимые для его производства.

ЕС намерен завершить разработку и официально предложить пакет новых санкций против РФ в начале июня.

Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции