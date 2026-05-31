ЕС может включить еще 20 танкеров теневого флота в новый пакет санкций против РФ — Bloomberg

$44.2751.44
ukenru
Эксклюзив
11:09 • 7062 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
08:34 • 18536 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 20421 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 66708 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 75159 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 45619 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 86379 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 103351 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 63465 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 64616 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.8м/с
67%
746мм
Популярные новости
Силы ПВО обезвредили 212 из 229 российских дронов во время ночной атакиPhoto31 мая, 05:40 • 13766 просмотра
Над США взорвался метеорит с силой более 20 авиабомбPhoto31 мая, 05:47 • 14976 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города31 мая, 06:00 • 24739 просмотра
Трамп требует изменить проект соглашения с Ираном по ядерной программе – Axios08:29 • 5844 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения09:14 • 13408 просмотра
публикации
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения09:14 • 13484 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города31 мая, 06:00 • 24825 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 66708 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 49481 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить30 мая, 03:51 • 54554 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ринат Ахметов
Густаво Петро
Влад Росс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 22562 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 42956 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 58649 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 62739 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 73311 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Фильм
Беспилотный летательный аппарат
ИРИС-Т

ЕС может включить еще 20 танкеров теневого флота в новый пакет санкций против РФ — Bloomberg

Киев • УНН

 • 648 просмотра

ЕС готовит санкции против 20 танкеров теневого флота РФ и иностранных компаний. Ограничения ударят по энергетическим доходам и военпрому агрессора.

ЕС может включить еще 20 танкеров теневого флота в новый пакет санкций против РФ — Bloomberg

Евросоюз в настоящее время рассматривает ряд ограничительных мер, которые он может включить в новый 21-й пакет санкций против РФ, включая ограничения против еще около 20 танкеров теневого флота, которые Москва использует для транспортировки своего "черного золота". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников, пишет УНН.

Детали

По словам источников, обсуждаемые в настоящее время меры в рамках нового пакета санкций против России включают введение санкций против большего количества банков, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающих заводов и криптооператоров в третьих странах, которые Москва использует для обхода ограничений блока.

Кроме того, под санкции могут попасть около 20 дополнительных танкеров теневого флота.

В конечном итоге санкционный режим может быть распространен на суда, перевозящие сжиженный природный газ, что ограничит возможности Кремля создавать теневой флот для СПГ.

ЕС уже ввел санкции против сотен судов теневого флота РФ.

Однако новые санкции вряд ли будут включать полный запрет морских перевозок нефти. Несколько государств-членов продолжают выступать против этого варианта из-за нестабильности на Ближнем Востоке, и если эта мера не будет поддержана более широкой группой стран G7.

По словам источников, главными целями нового пакета являются дальнейшее сокращение энергетических доходов России и ее финансового сектора, а также лишение ее военной промышленности необходимых поставок.

Другие предложения по следующему 21-му пакету санкций включают торговые ограничения на некоторые критически важные минералы, металлы и руды, используемые в аэрокосмическом секторе России и разработке беспилотников, которые Москва использует для бомбардировок украинских городов, а также на такие технологии, как глушение сигнала.

Блок также рассматривает вопрос экспортного контроля для примерно двух десятков фирм, включая компании из Китая, Индии, Турции и Центральной Азии, которые до сих пор поставляют России товары с ограниченным доступом, содержащиеся в оружии или необходимые для его производства.

ЕС намерен завершить разработку и официально предложить пакет новых санкций против РФ в начале июня.

Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции28.05.26, 17:25 • 50408 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира