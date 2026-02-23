Зеленский раскрыл, как Европа может помочь Украине перейти на контрактную армию

$43.270.00
22 февраля, 19:57 • 15204 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 31871 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 33620 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 40524 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 39135 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 48052 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 53676 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 42737 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 69004 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 75156 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
В Вероне перед церемонией закрытия Олимпиады митингующие устроили протест22 февраля, 20:51 • 5998 просмотра
Air Canada прекратила авиасообщение с мексиканским курортом Пуэрто-Вальярта из-за обострения ситуации с безопасностью22 февраля, 21:22 • 6680 просмотра
Посольство РФ в Южной Корее вывесило пропагандистский баннер и спровоцировало дипломатический скандал в Сеуле22 февраля, 21:44 • 12147 просмотра
Иран и РФ заключили секретное соглашение на полмиллиарда евро о поставках современных зенитных комплексов22 февраля, 21:59 • 10025 просмотра
Нью-Йорк ввел запрет на движение транспорта и отменил занятия из-за мощнейшей за десятилетие снежной бури22 февраля, 23:24 • 15525 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 89244 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 99090 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 106194 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 117923 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 156021 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 43713 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 45449 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 45418 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 36281 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 38700 просмотра
Нефть марки Brent

Зеленский раскрыл, как Европа может помочь Украине перейти на контрактную армию

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Президент Зеленский поблагодарил Европу за финансирование, в частности за программу PURL для закупки ПВО. Он отметил, что некоторые страны оказывают достаточную помощь, другие – мало, а некоторые блокируют ее.

Зеленский раскрыл, как Европа может помочь Украине перейти на контрактную армию

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа финансирует и в большинстве своем за Украину и помогает украинцам, но нужно ли больше – сто процентов, европейцы могут помочь перейти к контрактной армии, о чем сказал в интервью BBC, пишет УНН.

Подробности

"Сегодня Европа дает нам деньги. И я им благодарен за это. Второе: PURL – одна из программ, по которым мы закупаем у американцев ПВО. Это финансирует Европа", - отметил Зеленский.

И добавил: "И мы должны уважать и эту программу, и то, что Европа ее финансирует".

"Достаточно ли? По-разному. Есть государства, о которых можно сказать, что дают достаточно, потому что они выделяют много средств как для одной страны. А есть те, кто дает очень мало. А есть еще и те, кто блокирует помощь. Этим странам достаточно было бы и ничего не делать, а они, наоборот, делают плохое. То есть в целом достаточно ли финансирования? Нет. Но Европа в большинстве своем за Украину и помогает украинцам. Это правда. Нужно ли нам больше? Сто процентов, потому что мы не имеем одинакового количества оружия с российской федерацией", - указал Президент.

А когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию – или когда мы переведем нашу армию – с мобилизации на контракты. То же самое, что делает путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы также хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют

- сказал Зеленский.

Контрактную службу в армии расширят с учетом опыта программы "Контракт 18–24" - Зеленский04.08.25, 18:43 • 5358 просмотров

Юлия Шрамко

Техника
Государственный бюджет
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
благотворительность
Европа
Владимир Зеленский
Украина