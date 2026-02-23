Зеленский раскрыл, как Европа может помочь Украине перейти на контрактную армию

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа финансирует и в большинстве своем за Украину и помогает украинцам, но нужно ли больше – сто процентов, европейцы могут помочь перейти к контрактной армии, о чем сказал в интервью BBC, пишет УНН.

Подробности

"Сегодня Европа дает нам деньги. И я им благодарен за это. Второе: PURL – одна из программ, по которым мы закупаем у американцев ПВО. Это финансирует Европа", - отметил Зеленский.

И добавил: "И мы должны уважать и эту программу, и то, что Европа ее финансирует".

"Достаточно ли? По-разному. Есть государства, о которых можно сказать, что дают достаточно, потому что они выделяют много средств как для одной страны. А есть те, кто дает очень мало. А есть еще и те, кто блокирует помощь. Этим странам достаточно было бы и ничего не делать, а они, наоборот, делают плохое. То есть в целом достаточно ли финансирования? Нет. Но Европа в большинстве своем за Украину и помогает украинцам. Это правда. Нужно ли нам больше? Сто процентов, потому что мы не имеем одинакового количества оружия с российской федерацией", - указал Президент.

А когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию – или когда мы переведем нашу армию – с мобилизации на контракты. То же самое, что делает путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы также хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют - сказал Зеленский.

