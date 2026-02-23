Зеленський розкрив, як Європа може допомогти Україні перейти на контрактну армію

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європа фінансує і в більшості своїй за Україну й допомагає українцям, але чи потрібно більше - сто відсотків, європейці можуть допомогти перейти до контрактної армії, про що сказав в інтерв'ю BBC, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Європа дає нам гроші. І я їм вдячний за це. Друге: PURL – одна з програм, за якими ми закуповуємо від американців ППО. Це фінансує Європа", - зазначив Зеленський.

І додав: "І ми повинні поважати й цю програму, і те, що Європа її фінансує".

"Чи достатньо? По-різному. Є держави, про які можна сказати, що дають достатньо, бо вони виділяють багато коштів як для однієї країни. А є ті, хто дає дуже мало. А є ще й ті, хто блокує допомогу. Цим країнам достатньо було б і нічого не робити, а вони, навпаки, роблять погане. Тобто чи загалом достатньо фінансування? Ні. Але Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда. Чи нам потрібно більше? Сто відсотків, бо ми не маємо однакової кількості зброї з російською федерацією", - вказав Президент.

А коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують - сказав Зеленський.

