22 лютого, 19:57 • 15300 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 32099 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 33788 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 40686 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 39252 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 48109 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 53716 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 42748 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 69012 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 75163 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Зеленський розкрив, як Європа може допомогти Україні перейти на контрактну армію

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Президент Зеленський подякував Європі за фінансування, зокрема за програму PURL для закупівлі ППО. Він зазначив, що деякі країни надають достатньо допомоги, інші – мало, а деякі блокують її.

Зеленський розкрив, як Європа може допомогти Україні перейти на контрактну армію

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європа фінансує і в більшості своїй за Україну й допомагає українцям, але чи потрібно більше - сто відсотків, європейці можуть допомогти перейти до контрактної армії, про що сказав в інтерв'ю BBC, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Європа дає нам гроші. І я їм вдячний за це. Друге: PURL – одна з програм, за якими ми закуповуємо від американців ППО. Це фінансує Європа", - зазначив Зеленський.

І додав: "І ми повинні поважати й цю програму, і те, що Європа її фінансує".

"Чи достатньо? По-різному. Є держави, про які можна сказати, що дають достатньо, бо вони виділяють багато коштів як для однієї країни. А є ті, хто дає дуже мало. А є ще й ті, хто блокує допомогу. Цим країнам достатньо було б і нічого не робити, а вони, навпаки, роблять погане. Тобто чи загалом достатньо фінансування? Ні. Але Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда. Чи нам потрібно більше? Сто відсотків, бо ми не маємо однакової кількості зброї з російською федерацією", - вказав Президент.

А коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують

- сказав Зеленський.

Контрактну службу в армії розширять із урахуванням досвіду програми "Контракт 18-24" - Зеленський04.08.25, 18:43 • 5358 переглядiв

Юлія Шрамко

