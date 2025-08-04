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Контрактну службу в армії розширять із урахуванням досвіду програми "Контракт 18-24" - Зеленський

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани вдосконалити систему контрактної служби в армії. Це відбудеться на основі досвіду програми "Контракт 18-24".

Контрактну службу в армії розширять із урахуванням досвіду програми "Контракт 18-24" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани вдосконалити систему контрактної служби в армії, спираючись на досвід програми "Контракт 18-24". Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само дати можливості самостійно, за своїми потребами, за своїм вибором купувати також пікапи, інші необхідні засоби. На жаль, досі багато юридичних складнощів, бюрократії. Ми будемо все спрощувати й давати більше можливостей нашим бригадам. Завтра я збираю Ставку, ми обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових. Плюс розвиток контрактів в армії – щоб контракти можна було розширити, зокрема на основі досвіду контрактів 18–24", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Глава держави поспілкувався з бійцями і командирами, а також вручив нагороди.

Павло Башинський

Політика
Володимир Зеленський
Україна