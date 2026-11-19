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Україну чекає дощовий вікенд - місцями із мокрим снігом, а також морозними ночами, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра пройдуть помірні, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні, місцями сильні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, на півдні країни до 24 м/с - йдеться у повідомленні.

За словами синоптиків, температура вночі 3-10° тепла, вдень 10-16°, у північній частині 2-8° тепла; в Карпатах впродовж доби близько 0°.

А на вихідних - 21-22 листопада - часом очікується невеликий дощ та мокрий сніг; температура 22 листопада знизиться вночі до 0-6° морозу, вдень до 0-7° тепла, у південних, та східних областях вночі та вдень 4-10° тепла.

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