Сніг, мороз і ожеледиця - якої погоди чекати в Україні у найближчі три дні

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У найближчі три дні в Україні очікують сніг, мороз та ожеледицю на дорогах, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Найближчої ночі в Україні, крім заходу, завтра вдень в центральних, південних та східних областях невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця; в неділю та понеділок переважно без опадів - йдеться повідомили синоптики.

За даними Укргідрометцентру, температура вночі очікується від 2° тепла до 5° морозу, вдень 0-7° тепла.

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