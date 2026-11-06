$45.440.0951.040.21
ukenru
19:11 • 3532 перегляди
Сніг, мороз і ожеледиця - якої погоди чекати в Україні у найближчі три дні
18:49 • 7852 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів
18:33 • 7208 перегляди
У Києві погіршилась ситуація з енергозабезпеченням - Кличко назвав причину
17:11 • 11765 перегляди
Низка європейських ЗМІ отримали погрози про замінування - чи є в них "російський слід"
16:45 • 13549 перегляди
В Україні 7 листопада будуть діяти графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла
Ексклюзив
16:29 • 11252 перегляди
Доплата за генератор у кав’ярнях: чи законно закладам додавати націнки під час блекаутів
14:57 • 16426 перегляди
На Південному мосту Києва відкрили додаткову смугу руху - кому можна їхати і на який берег
14:21 • 17395 перегляди
СБУ надіслала до ВАКС лист з проханням про проведення закритого засідання для Дуки через можливий теракт - прокурорVideo
6 листопада, 13:15 • 16908 перегляди
Тривалі відключення світла та води: Зеленський повідомив, де ситуація з енергопостачанням після атак рф найгірша
6 листопада, 11:56 • 17987 перегляди
За топпосадовця Нацполіції Ценова внесли 15 млн гривень застави у справі "Карфаген"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
У Німеччині сире свиняче м’ясо стало головним джерелом масових харчових отруєнь6 листопада, 13:27 • 15623 перегляди
Пристрасті в F1: чому наростає протистояння між гонщиками команди Ferrari13:53 • 10350 перегляди
ЄС висунув серйозні звинувачення на адресу TikTok - компанії загрожує великий штраф14:12 • 11325 перегляди
Батька Меган Маркл затримали у США - ЗМІ15:01 • 9712 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 15:17 • 13524 перегляди
Публікації
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo19:34 • 376 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів18:49 • 7888 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 15:17 • 13590 перегляди
Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив
Ексклюзив
6 листопада, 07:15 • 42803 перегляди
"Я погана мама?": чому жінки приховують післяпологову депресію і як їм допомогти
Ексклюзив
6 листопада, 06:40 • 43377 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ігор Гарбарук
Андрій Пишний
Кирило Буданов
Олена Шуляк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз18:15 • 2734 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo16:04 • 6038 перегляди
Батька Меган Маркл затримали у США - ЗМІ15:01 • 9830 перегляди
ЄС висунув серйозні звинувачення на адресу TikTok - компанії загрожує великий штраф14:12 • 11377 перегляди
Пристрасті в F1: чому наростає протистояння між гонщиками команди Ferrari13:53 • 10401 перегляди
Актуальне
Опалення
The Guardian
Фільм
Серіали
Соціальна мережа

Сніг, мороз і ожеледиця - якої погоди чекати в Україні у найближчі три дні

Київ • УНН

 • 3548 перегляди

В Україні очікують сніг, мокрий сніг і ожеледицю на дорогах. У неділю та понеділок опадів майже не буде, вночі до 5° морозу.

Сніг, мороз і ожеледиця - якої погоди чекати в Україні у найближчі три дні
Фото ілюстративне

У найближчі три дні в Україні очікують сніг, мороз та ожеледицю на дорогах, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Найближчої ночі в Україні, крім заходу, завтра вдень в центральних, південних та східних областях невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця; в неділю та понеділок переважно без опадів 

- йдеться повідомили синоптики.

За даними Укргідрометцентру, температура вночі очікується від 2° тепла до 5° морозу, вдень 0-7° тепла.

В Україні до 10 листопада триватиме холодна погода: синоптикиня прогнозує потепління03.11.26, 15:26 • 3546 переглядiв

Антоніна Туманова

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Україна