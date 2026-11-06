Сніг, мороз і ожеледиця - якої погоди чекати в Україні у найближчі три дні
Київ • УНН
В Україні очікують сніг, мокрий сніг і ожеледицю на дорогах. У неділю та понеділок опадів майже не буде, вночі до 5° морозу.
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У найближчі три дні в Україні очікують сніг, мороз та ожеледицю на дорогах, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Найближчої ночі в Україні, крім заходу, завтра вдень в центральних, південних та східних областях невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця; в неділю та понеділок переважно без опадів
За даними Укргідрометцентру, температура вночі очікується від 2° тепла до 5° морозу, вдень 0-7° тепла.
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