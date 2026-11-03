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В Україні до 10 листопада триватиме холодна погода: синоптикиня прогнозує потепління

Київ • УНН

 • 890 перегляди

До 10 листопада в Україні буде прохолодно, з невеликими плюсами вдень і сильним північним вітром. Потім очікується потепління з дощами.

В Україні до 10 листопада триватиме холодна погода: синоптикиня прогнозує потепління

В Україні до 10 листопада переважатиме прохолодна погода з невеликими плюсовими температурами вдень, але потім в більшості областей очікується потепління, яке супроводжуватиметься періодичними дощами. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.

Деталі

За прогнозом синоптикині, 4 листопада температура повітря вночі та вдень становитиме приблизно +5…+9 за Цельсієм. У південних і південно-східних областях, а також на Закарпатті очікується +9..+12 за Цельсієм.

Через домінування потужного антициклону на ім’я Клаус, центр якого розташований над Північним морем, у середу в Україні опадів не передбачається. Лише в Криму завтра очікуються дощі. Важлива деталь! Завтра практично повсюди в Україні очікується сильний вітер північного напрямку, а ми з вами знаємо, що посилення вітру відчутно знижує температуру повітря. Тому шалики та каптури завтра - обов’язково

- додала Наталка Діденко.

Водночас у столиці за словами синоптикині 4 листопада опадів не передбачається, але буде рвучкий північний вітер, тоді як максимальна температура повітря коливатиметься в межах +6..+8 градусів за Цельсієм.

До кінця поточного тижня в Україні переважатиме холодна погода із невеликими плюсами вдень. Найближчими вихідними вночі можливі невеликі мінуси. Щоб трохи порожевіли щоки від теплішого прогнозу, нагадаю, що після 10-го листопада у більшості областей України очікується потепління. Це потепління буде вологим, із періодичними дощами, проте ми зовсім не проти комфортніших градусів від атмосфери) Підіть помацайте батареї, а раптом вони вже теплі)

- резюмувала синоптикиня Наталка Діденко.

Нагадаємо

В Україні 3 листопада очікується переважно суха погода, дощі на півдні, у Карпатах - мокрий сніг, місцями ранкові тумани.

Алла Кіосак

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