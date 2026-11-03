Погода 3 листопада: дощі на півдні, туман і мокрий сніг у Карпатах
Київ • УНН
В Україні буде хмарно, істотних опадів не очікується, дощі пройдуть на Одещині та в Криму. У Карпатах — мокрий сніг.
В Україні 3 листопада очікується переважно суха погода, дощі на півдні, у Карпатах - мокрий сніг, місцями ранкові тумани. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.
На Україну впливатиме атмосферний фронт від циклонічності над Чорним морем
За даними синоптиків, сьогодні хмарно. Без істотних опадів, лише на Одещині та в Криму невеликий дощ. У північно-східній частині вночі та вранці туман.
Вітер північний, у південній частині північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 2-8° тепла, вдень 5-11°; на південному сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.
В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.
Карпати засипало снігом - як виглядає Піп Іван та Драгобрат27.10.26, 09:00 • 8256 переглядiв