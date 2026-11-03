Погода 3 листопада: дощі на півдні, туман і мокрий сніг у Карпатах

В Україні 3 листопада очікується переважно суха погода, дощі на півдні, у Карпатах - мокрий сніг, місцями ранкові тумани. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.

На Україну впливатиме атмосферний фронт від циклонічності над Чорним морем - повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, сьогодні хмарно. Без істотних опадів, лише на Одещині та в Криму невеликий дощ. У північно-східній частині вночі та вранці туман.

Вітер північний, у південній частині північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-8° тепла, вдень 5-11°; на південному сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.

Карпати засипало снігом - як виглядає Піп Іван та Драгобрат