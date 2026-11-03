Погода 3 ноября: дожди на юге, туман и мокрый снег в Карпатах

В Украине 3 ноября ожидается преимущественно сухая погода, дожди на юге, в Карпатах — мокрый снег, местами утренние туманы. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

На Украину будет влиять атмосферный фронт от циклональности над Чёрным морем — сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, сегодня облачно. Без существенных осадков, лишь в Одесской области и в Крыму небольшой дождь. В северо-восточной части ночью и утром туман.

Ветер северный, в южной части северо-восточный, 3–8 м/с.

Температура ночью 2–8° тепла, днём 5–11°; на юго-востоке страны ночью 4–9° тепла, днём 10–15°.

В Карпатах ночью без осадков, днём небольшой мокрый снег; температура ночью и днём около 0°.

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