Погода 3 ноября: дожди на юге, туман и мокрый снег в Карпатах
Киев • УНН
В Украине будет облачно, существенных осадков не ожидается, дожди пройдут в Одесской области и в Крыму. В Карпатах — мокрый снег.
В Украине 3 ноября ожидается преимущественно сухая погода, дожди на юге, в Карпатах — мокрый снег, местами утренние туманы. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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По данным синоптиков, сегодня облачно. Без существенных осадков, лишь в Одесской области и в Крыму небольшой дождь. В северо-восточной части ночью и утром туман.
Ветер северный, в южной части северо-восточный, 3–8 м/с.
Температура ночью 2–8° тепла, днём 5–11°; на юго-востоке страны ночью 4–9° тепла, днём 10–15°.
В Карпатах ночью без осадков, днём небольшой мокрый снег; температура ночью и днём около 0°.
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