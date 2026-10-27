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Карпаты засыпало снегом - как выглядят Поп Иван и Драгобрат

Киев • УНН

 • 2666 просмотра

На горе Поп Иван 27 октября зафиксировали туман, сильный ветер и −4 °C. Снег также выпал на курорте Драгобрат.

Карпаты засыпало снегом - как выглядят Поп Иван и Драгобрат

Высокогорье Украинских Карпат утром 27 октября засыпало снегом. Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья и в соцсетях, пишет УНН.

Детали

На горе Поп Иван Черногорский, одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, утром 27 октября сохранялась облачная погода, туман.

Было ветрено — ветер северо-восточный, 17 м/с.

"Температура воздуха -4°С. Выпало немного снега", — сообщили горные спасатели Прикарпатья.

Также в соцсетях сообщают, что снегом засыпает и Драгобрат — самый высокогорный горнолыжный курорт в Украине, в Украинских Карпатах.

Что отмечают 27 октября в Украине и мире 27.10.26, 06:55 • 3500 просмотров

Юлия Шрамко

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Украина