Карпаты засыпало снегом - как выглядят Поп Иван и Драгобрат
Киев • УНН
На горе Поп Иван 27 октября зафиксировали туман, сильный ветер и −4 °C. Снег также выпал на курорте Драгобрат.
Высокогорье Украинских Карпат утром 27 октября засыпало снегом. Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья и в соцсетях, пишет УНН.
Детали
На горе Поп Иван Черногорский, одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, утром 27 октября сохранялась облачная погода, туман.
Было ветрено — ветер северо-восточный, 17 м/с.
"Температура воздуха -4°С. Выпало немного снега", — сообщили горные спасатели Прикарпатья.
Также в соцсетях сообщают, что снегом засыпает и Драгобрат — самый высокогорный горнолыжный курорт в Украине, в Украинских Карпатах.
Что отмечают 27 октября в Украине и мире 27.10.26, 06:55 • 3500 просмотров