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Что отмечают 27 октября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1656 просмотра

В Украине отмечают День украинской письменности и языка и чтят Нестора Летописца. В мире вспоминают аудиовизуальное наследие, эрготерапию и чёрных кошек.

Что отмечают 27 октября в Украине и мире

27 октября в Украине отмечают День украинской письменности и языка, а в мире под эгидой ООН и международных организаций проходят Всемирный день аудиовизуального наследия и Всемирный день эрготерапии. В церковном календаре по новому стилю чтят святого мученика Нестора Солунского и преподобного Нестора Летописца Печерского, а по старому стилю вспоминают преподобную Параскеву Сербскую и преподобного Николая Святошу, пишет УНН.

Всемирный день аудиовизуального наследия (World Day for Audiovisual Heritage)

Официальная международная дата ООН, провозглашённая ЮНЕСКО в 2005 году во время 33-й сессии Генеральной конференции. Событие призвано привлечь внимание мирового сообщества к важности сохранения киноплёнок, видеозаписей, радиопрограмм, звукозаписей и фотографий, являющихся уникальным документальным наследием человечества. День подчёркивает необходимость оцифровки архивных материалов, поскольку значительная часть магнитных и плёночных носителей XX века находится под угрозой необратимого разрушения и утраты.  

Всемирный день эрготерапии (World Occupational Therapy Day)

Учреждён в 2010 году по инициативе Всемирной федерации эрготерапевтов. Профессиональная дата освещает значение реабилитационной медицины, направленной на восстановление утраченных из-за болезней, травм или инвалидности функциональных навыков человека, необходимых для самостоятельной повседневной жизни, обучения и профессиональной деятельности.  

Международный день чёрной кошки (International Black Cat Awareness Day)

Учреждён природоохранными и зоозащитными организациями с целью преодоления суеверий, предубеждений и мифов, связанных с животными чёрного окраса. Событие привлекает внимание к статистике, согласно которой чёрные кошки реже всего находят хозяев в приютах и чаще подвергаются жестокому обращению из-за мистических суеверий.

День украинской письменности и языка

Официальный государственный праздник в Украине, установленный Указом Президента Украины в 1997 году. После календарной реформы украинских церквей дата празднования была перенесена с 9 ноября на 27 октября, чтобы сохранить историческую и духовную связь с днём памяти преподобного Нестора Летописца. День посвящён популяризации родного языка, сохранению культурной идентичности и укреплению государственного самосознания. Традиционно в этот день в прямом эфире Общественное вещание проводит Всеукраинский радиодиктант национального единства, который объединяет миллионы украинцев по всему миру.  

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого мученика Нестора Солунского  — юного воина-христианина, который был учеником святого великомученика Димитрия. Нестор вызвал на поединок гладиатора Лия, убивавшего христиан на арене на потеху императору Максимиану, и победил его с благословения святого Димитрия. За это Нестор был казнён через отсечение головы в 306 году. Также в этот день вспоминают преподобного Нестора Летописца Печерского  — монаха Киево-Печерской лавры, выдающегося древнерусского историка и писателя, автора "Повести временных лет", которого считают отцом украинской историографии и письменности.  

По старому календарю верующие чтят память преподобной Параскевы Сербской — аскетки и подвижницы, проведшей много лет в строгом посте и молитве в Иорданской пустыне. Также вспоминают преподобного Николая Святошу — первого из русских князей, отказавшегося от власти и богатства и принявшего монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре, прославившегося смирением и строительством Троицкой надвратной церкви.

Александра Месенко

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