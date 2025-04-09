Киево-Печерская лавра

Ракетная атака рф на Киев: информация о человеке под завалами на Печерске не подтвердилась

Сообщалось о десяти жертвах, в том числе 16-летней девушке, после российской атаки на Печерский район Киева: двое были госпитализированы, восемь получили помощь на месте, но сообщения о том, что кто-то оказался под завалами, не подтвердились.