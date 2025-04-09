На куполе одного из храмов Киево-Печерской лавры частично обрушился крест. Спасатели с помощью автоколенчатого подъемника безопасно демонтировали и спустили его на землю.
22 января православные христиане отмечают день святого апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина и преподобномученика Анастасия Печерского.
Печерский суд избрал меру пресечения для Сергея Гнездилова, военнослужащего 56-й ОМПБр. Решение предусматривает содержание под стражей на 60 суток.
Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск Киево-Печерской лавры к УООПИК об освобождении корпуса №19. Здание принадлежит государству и является памятником архитектуры местного значения.
Печерский суд Киева избрал меру пресечения для руководительницы областной МСЭК, подозреваемой в незаконном обогащении. Она взята под стражу с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.
15 октября в Киево-Печерской лавре откроется выставка отреставрированного иконостаса церкви Святого Юра из Дрогобыча. Иконостас XVII века является жемчужиной украинского сакрального искусства и частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных. Богослужения будут проводить военные капелланы вместе с братией монастыря, оказывая духовную поддержку военнослужащим.
В Музее истории Киева откроется выставка под названием "Лавра Небесная", центральное место в которой займет ювелирная композиция Ирины Карповой "Лавра Небесная", посвященная истории и значению Киево-Печерской Лавры.
В рамках проекта PYSANKY. REBORN художница Елена Хомякова создала уникальную писанку по мотивам росписей Трапезной церкви Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».
Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, которого заподозрили СМИ в налоговых схемах и мошенничестве, все еще работает в Генеральной прокуратуре. В то время как другие чиновники были уволены после коррупционных скандалов, что подчеркивает избирательный подход к увольнениям в ведомстве.
Некоторые здания на территории Нижней Лавры, переданные под контроль государства, будут приспособлены под музейные помещения, в то время как некоторые "новостройки" нуждаются в сносе для восстановления исторического ландшафта.
Киевлянин, обвиняемый в сбыте кокаина в ночных клубах и хранении боеприпасов без разрешения, взят под стражу с возможностью внесения почти 4 млн грн залога.
В ряде районов столицы частично исчез свет. Как сообщает YASNO, применены экстренные отключения электроэнергии.
Печерский районный суд Киева оставил бизнесмена Игоря Коломойского под стражей без права внесения залога до 7 июля по подозрению в организации заказного убийства.
Сотруднику Управления государственной охраны, подозреваемому в убийстве 16-летнего подростка на киевском фуникулере, отложили рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 3 июня из-за нехватки материалов дела.
52 символа нового названия станции "Зверинецкая" установили на станции киевского метрополитена, заменив старое название "Дружбы народов".
С 00:00 до 05:00 на Пасху в Киеве будет действовать комендантский час, а правоохранители будут патрулировать возле храмов для поддержания порядка и помогать с эвакуацией в случае необходимости.
Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю с домашнего ареста на залог в более 908 тысяч гривен по делу о хищении 307 миллионов гривен Министерства обороны при строительстве складов.
Печерский районный суд Киева продлил обязанности митрополиту УПЦ (МП) Павлу, в частности не покидать место жительства, до 30 июня 2024 года, но снял с него электронный браслет.
Правоохранители проводят обыски на предприятии "Киевтеплоэнерго" из-за вероятных нарушений при закупке важных для работы предприятия запчастей.
Гринкевичам, которых подозревают в нанесении государству ущерба почти на миллиард гривен из-за невыполнения контрактов на поставку одежды для Вооруженных сил, безразлично, как их будет воспринимать общество, если их тактика защиты поможет им избежать тюрьмы.
С 22 апреля в Киеве возобновляется платная парковка через приложение Kyiv Digital, стоимость которой варьируется в зависимости от зоны от 5 до 35 грн/час в будни с 8 утра до 10 вечера.
В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" запрезентовали новую систему "Государственный реестр недвижимых памятников Украины" для учета объектов культурного наследия. На данный момент 105 532 объектов уже внесли в реестр.
Печерский суд Киева продлил содержание под стражей Романа Гринкевича на два месяца, но уменьшил залог с 469 млн грн до 393 млн грн по делу о махинациях с вещевым имуществом для Вооруженных сил на сумму 1 млрд грн.
Правоохранителя взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Его подозревают в убийстве подростка на станции киевского фуникулера.
Семья 16-летнего парня, который погиб на станции фуникулера в Киеве, поддерживает ходатайство прокуратуры о взятии под стражу правоохранителя, которого подозревают в толкании подростка, что привело к его смертельной травме.
Львовская компания Skeiron оцифровала пещеры Киево-Печерской лавры, одного из важнейших исторических и религиозных объектов Украины, создав 3D-модель этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Суд избрал меры пресечения членам организованной группировки, подозреваемым в незаконной вырубке 185 дубов возрастом более 100 лет на территории Чернобыльского заповедника.
Сообщалось о десяти жертвах, в том числе 16-летней девушке, после российской атаки на Печерский район Киева: двое были госпитализированы, восемь получили помощь на месте, но сообщения о том, что кто-то оказался под завалами, не подтвердились.
В результате российского ракетного обстрела Печерского района Киева пострадали 10 человек, 16-летняя девушка была госпитализирована и впоследствии выписана, в то время как спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания.