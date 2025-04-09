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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28507 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киево-Печерская лавра

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В Киево-Печерской лавре частично обрушился крест, его спустили на землю спасатели

На куполе одного из храмов Киево-Печерской лавры частично обрушился крест. Спасатели с помощью автоколенчатого подъемника безопасно демонтировали и спустили его на землю.

Общество • 8 марта, 16:15 • 35975 просмотра

День святого апостола Тимофея и День преподобномученика Анастасия Персянина. Какие церковные праздники отмечают 22 января

22 января православные христиане отмечают день святого апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина и преподобномученика Анастасия Печерского.

Общество • 22 января, 04:33 • 29317 просмотра

Суд отправил военнослужащего 56 ОмБР Гнездилова под стражу

Печерский суд избрал меру пресечения для Сергея Гнездилова, военнослужащего 56-й ОМПБр. Решение предусматривает содержание под стражей на 60 суток.

Война • 11 октября, 18:02 • 28567 просмотра

Общество охраны памятников истории должно освободить один из корпусов Киево-Печерской лавры - решение суда

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск Киево-Печерской лавры к УООПИК об освобождении корпуса №19. Здание принадлежит государству и является памятником архитектуры местного значения.

политика • 10 октября, 15:37 • 17963 просмотра

Руководительницу Хмельницкого МСЭК поместили под стражу с альтернативой залога в 500 млн гривен

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для руководительницы областной МСЭК, подозреваемой в незаконном обогащении. Она взята под стражу с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Криминал и ЧП • 7 октября, 11:40 • 11948 просмотра

"Жемчужина украинского сакрального искусства": в Киеве покажут отреставрированный иконостас церкви из списка ЮНЕСКО

15 октября в Киево-Печерской лавре откроется выставка отреставрированного иконостаса церкви Святого Юра из Дрогобыча. Иконостас XVII века является жемчужиной украинского сакрального искусства и частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Культура • 5 октября, 08:56 • 17928 просмотра

В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных. Богослужения будут проводить военные капелланы вместе с братией монастыря, оказывая духовную поддержку военнослужащим.

Общество • 16 августа, 14:04 • 37077 просмотра

Ювелирная художественная композиция "Лавра небесная" будет представлена на выставке в Киеве

В Музее истории Киева откроется выставка под названием "Лавра Небесная", центральное место в которой займет ювелирная композиция Ирины Карповой "Лавра Небесная", посвященная истории и значению Киево-Печерской Лавры.

Культура • 3 июня, 22:55 • 30880 просмотра

PYSANKY.REBORN: на выставке в Киево-Печерской лавре презентовали новую писанку по мотивам росписей Трапезной церкви

В рамках проекта PYSANKY. REBORN художница Елена Хомякова создала уникальную писанку по мотивам росписей Трапезной церкви Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

Культура • 24 мая, 15:05 • 18816 просмотра

"Что позволено Юпитеру, не позволено быку": блогер обратил внимание на избирательность увольнений в офисе Генпрокурора после коррупционных скандалов

Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, которого заподозрили СМИ в налоговых схемах и мошенничестве, все еще работает в Генеральной прокуратуре. В то время как другие чиновники были уволены после коррупционных скандалов, что подчеркивает избирательный подход к увольнениям в ведомстве.

политика • 22 мая, 09:44 • 23394 просмотра

На территории Нижней Лавры определенные сооружения приспособят под музейные помещения

Некоторые здания на территории Нижней Лавры, переданные под контроль государства, будут приспособлены под музейные помещения, в то время как некоторые "новостройки" нуждаются в сносе для восстановления исторического ландшафта.

политика • 16 мая, 09:45 • 27566 просмотра

Взят под стражу киевлянин, обвиняемый в торговле кокаином в клубах

Киевлянин, обвиняемый в сбыте кокаина в ночных клубах и хранении боеприпасов без разрешения, взят под стражу с возможностью внесения почти 4 млн грн залога.

Киев • 15 мая, 13:09 • 32535 просмотра

В Киеве экстренные отключения электроэнергии - YASNO

В ряде районов столицы частично исчез свет. Как сообщает YASNO, применены экстренные отключения электроэнергии.

Киев • 14 мая, 18:37 • 54688 просмотра

Коломойского по новому делу отправили под стражу до 7 июля

Печерский районный суд Киева оставил бизнесмена Игоря Коломойского под стражей без права внесения залога до 7 июля по подозрению в организации заказного убийства.

Криминал и ЧП • 9 мая, 11:58 • 17104 просмотра

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд отложил рассмотрение апелляции на арест сотрудника УГО

Сотруднику Управления государственной охраны, подозреваемому в убийстве 16-летнего подростка на киевском фуникулере, отложили рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 3 июня из-за нехватки материалов дела.

Криминал и ЧП • 9 мая, 09:29 • 17557 просмотра

На станции метро "Зверинецкая" в Киеве взялись за замену букв со старого названия

52 символа нового названия станции "Зверинецкая" установили на станции киевского метрополитена, заменив старое название "Дружбы народов".

Культура • 2 мая, 07:22 • 36732 просмотра

В Киеве на Пасху комендантский час будет действовать без изменений, возле церквей будут патрулировать правоохранители

С 00:00 до 05:00 на Пасху в Киеве будет действовать комендантский час, а правоохранители будут патрулировать возле храмов для поддержания порядка и помогать с эвакуацией в случае необходимости.

Общество • 1 мая, 05:16 • 25620 просмотра

ВАКС изменил меру пресечения экс-нардепу Микитасю на залог в деле о растрате $307 млн

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю с домашнего ареста на залог в более 908 тысяч гривен по делу о хищении 307 миллионов гривен Министерства обороны при строительстве складов.

политика • 30 апреля, 14:22 • 19788 просмотра

Суд продлил митрополиту УПЦ МП Павлу обязанности до конца июня

Печерский районный суд Киева продлил обязанности митрополиту УПЦ (МП) Павлу, в частности не покидать место жительства, до 30 июня 2024 года, но снял с него электронный браслет.

Криминал и ЧП • 30 апреля, 12:34 • 17503 просмотра

В "Киевтеплоэнерго" проходят обыски - КГГА

Правоохранители проводят обыски на предприятии "Киевтеплоэнерго" из-за вероятных нарушений при закупке важных для работы предприятия запчастей.

Киев • 26 апреля, 10:16 • 17722 просмотра
Эксклюзив

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Гринкевичам, которых подозревают в нанесении государству ущерба почти на миллиард гривен из-за невыполнения контрактов на поставку одежды для Вооруженных сил, безразлично, как их будет воспринимать общество, если их тактика защиты поможет им избежать тюрьмы.

Общество • 19 апреля, 12:04 • 102997 просмотра

В Киеве с 22 апреля возобновляется платная парковка: какие тарифы

С 22 апреля в Киеве возобновляется платная парковка через приложение Kyiv Digital, стоимость которой варьируется в зависимости от зоны от 5 до 35 грн/час в будни с 8 утра до 10 вечера.

Экономика • 19 апреля, 05:39 • 34448 просмотра

Представили новую систему учета недвижимого культурного наследия Украины

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" запрезентовали новую систему "Государственный реестр недвижимых памятников Украины" для учета объектов культурного наследия. На данный момент 105 532 объектов уже внесли в реестр.

Культура • 16 апреля, 23:00 • 29273 просмотра

Суд продлил арест Роману Гринкевичу, однако снова уменьшил размер залога

Печерский суд Киева продлил содержание под стражей Романа Гринкевича на два месяца, но уменьшил залог с 469 млн грн до 393 млн грн по делу о махинациях с вещевым имуществом для Вооруженных сил на сумму 1 млрд грн.

Экономика • 12 апреля, 17:22 • 26818 просмотра

Убийство подростка на станции киевского фуникулера: суд отправил правоохранителя под стражу

Правоохранителя взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Его подозревают в убийстве подростка на станции киевского фуникулера.

Киев • 9 апреля, 13:02 • 83946 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера: семья погибшего поддерживает ходатайство об аресте подозреваемого

Семья 16-летнего парня, который погиб на станции фуникулера в Киеве, поддерживает ходатайство прокуратуры о взятии под стражу правоохранителя, которого подозревают в толкании подростка, что привело к его смертельной травме.

Криминал и ЧП • 9 апреля, 12:09 • 22030 просмотра

Древние пещеры Киево-Печерской лавры оцифровала в 3D украинская компания - Минкульт

Львовская компания Skeiron оцифровала пещеры Киево-Печерской лавры, одного из важнейших исторических и религиозных объектов Украины, создав 3D-модель этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Культура • 3 апреля, 19:27 • 101353 просмотра

Подозреваемых в незаконной вырубке дубов в Чернобыльском заповеднике будут держать под стражей до суда - прокуратура

Суд избрал меры пресечения членам организованной группировки, подозреваемым в незаконной вырубке 185 дубов возрастом более 100 лет на территории Чернобыльского заповедника.

Криминал и ЧП • 29 марта, 09:17 • 22430 просмотра

Ракетная атака рф на Киев: информация о человеке под завалами на Печерске не подтвердилась

Сообщалось о десяти жертвах, в том числе 16-летней девушке, после российской атаки на Печерский район Киева: двое были госпитализированы, восемь получили помощь на месте, но сообщения о том, что кто-то оказался под завалами, не подтвердились.

Война • 25 марта, 14:15 • 28240 просмотра

Ракетная атака рф на Киев: известно уже о 10 пострадавших

В результате российского ракетного обстрела Печерского района Киева пострадали 10 человек, 16-летняя девушка была госпитализирована и впоследствии выписана, в то время как спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания.

Война • 25 марта, 12:51 • 30543 просмотра