Зима диктует свои правила: Киево-Печерскую лавру закрыли для посещения из-за погоды

Фото: Министерство культуры и информационной политики Украины

Киево-Печерская лавра временно будет закрыта из-за критического снижения температуры. Посетить заповедник можно будет после того, как потеплеет. Об этом сообщает Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", передает УНН.

Детали

Друзья, к сожалению, зима диктует свои правила. Из-за ухудшения погоды и критического снижения температуры – с сегодняшнего дня Заповедник временно закрывается для посещения. Это необходимое решение, направленное на защиту объектов культурного наследия, а также здоровья наших гостей и сотрудников - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что заповедник вернется к привычному режиму, когда на улице потеплеет.

Пока ждем хорошей погоды, работа в Лавре не останавливается. Спасибо каждому, кто сейчас на посту: энергетикам и коммунальщикам, всем сотрудникам, которые несмотря на морозы обеспечивают жизнедеятельность Заповедника. И, конечно, нашим воинам, которые в сверхсложных условиях защищают Украину! Следите за обновлениями графика на наших страницах. Берегите себя! - отмечается в сообщении.

Напомним

В результате обстрела Киева российскими войсками были повреждены объекты Киево-Печерской лавры, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. Это первый случай разрушения святыни из-за военных действий со времен Второй мировой войны.