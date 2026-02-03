Зима диктует свои правила: Киево-Печерскую лавру закрыли для посещения из-за погоды
Киев • УНН
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" временно закрыт для посещения из-за ухудшения погоды и критического снижения температуры. Это решение принято для защиты объектов культурного наследия, а также здоровья посетителей и сотрудников.
Киево-Печерская лавра временно будет закрыта из-за критического снижения температуры. Посетить заповедник можно будет после того, как потеплеет. Об этом сообщает Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", передает УНН.
Детали
Друзья, к сожалению, зима диктует свои правила. Из-за ухудшения погоды и критического снижения температуры – с сегодняшнего дня Заповедник временно закрывается для посещения. Это необходимое решение, направленное на защиту объектов культурного наследия, а также здоровья наших гостей и сотрудников
Кроме того, отмечено, что заповедник вернется к привычному режиму, когда на улице потеплеет.
Пока ждем хорошей погоды, работа в Лавре не останавливается. Спасибо каждому, кто сейчас на посту: энергетикам и коммунальщикам, всем сотрудникам, которые несмотря на морозы обеспечивают жизнедеятельность Заповедника. И, конечно, нашим воинам, которые в сверхсложных условиях защищают Украину! Следите за обновлениями графика на наших страницах. Берегите себя!
Напомним
В результате обстрела Киева российскими войсками были повреждены объекты Киево-Печерской лавры, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. Это первый случай разрушения святыни из-за военных действий со времен Второй мировой войны.