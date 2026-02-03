Зима диктує свої правила: Києво-Печерську лавру закрили для відвідування через погоду

$42.970.16
50.910.12
ukenru
09:22 • 2022 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 5422 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 7822 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 11316 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 15913 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 27005 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 36829 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 27194 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 42511 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 23663 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.5м/с
69%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Витік палива під час репетиції Artemis II: NASA бореться з проблемами за лютневе вікно запуску2 лютого, 23:58 • 8590 перегляди
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори3 лютого, 00:29 • 20154 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках3 лютого, 01:43 • 24554 перегляди
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto04:49 • 4584 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 14789 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 15980 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 42511 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 29953 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 33497 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 94198 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Харків
Іран
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 18040 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 19590 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 19308 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 18272 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 17891 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Шахед-136

Зима диктує свої правила: Києво-Печерську лавру закрили для відвідування через погоду

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово закритий для відвідування через погіршення погоди та критичне зниження температури. Це рішення прийнято для захисту об'єктів культурної спадщини, а також здоров'я відвідувачів та працівників.

Зима диктує свої правила: Києво-Печерську лавру закрили для відвідування через погоду
Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України

Києво-Печерську лавру тимчасово буде зачинено через критичне зниження температури. Відвідати заповідник можна буде після того, як потеплішає. Про це повідомляє Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", передає УНН.

Деталі

Друзі, на жаль, зима диктує свої правила. Через погіршення погоди та критичне зниження температури – від сьогодні Заповідник тимчасово закривається для відвідування. Це необхідне рішення, спрямоване на захист обʼєктів культурної спадщини, а також здоровʼя наших гостей та працівників

 - йдеться у дописі.

Крім того, зазначено, що заповідник повернеться до звичного режиму, коли на вулиці потеплішає.

Поки чекаємо на гарну погоду, робота в Лаврі не зупиняється. Дякуємо кожному, хто зараз на посту: енергетикам та комунальникам, усім співробітникам, які попри морози забезпечують життєдіяльність Заповідника. І, звісно, нашим воїнам, які в надскладних умовах боронять Україну! Стежте за оновленнями графіка на наших сторінках. Бережіть себе!

 - наголошується у дописі.

Нагадаємо

Внаслідок обстрілу Києва російськими військами було пошкоджено об'єкти Києво-Печерської лаври, що перебувають під захистом ЮНЕСКО. Це перший випадок руйнування святині через воєнні дії з часів Другої світової війни.

Алла Кіосак

СуспільствоКультураКиївПогода та довкілля
Морози в Україні
Енергетика
Війна в Україні
ЮНЕСКО
Києво-Печерська лавра
Україна
Київ