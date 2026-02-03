Зима диктує свої правила: Києво-Печерську лавру закрили для відвідування через погоду

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України

Києво-Печерську лавру тимчасово буде зачинено через критичне зниження температури. Відвідати заповідник можна буде після того, як потеплішає. Про це повідомляє Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", передає УНН.

Деталі

Друзі, на жаль, зима диктує свої правила. Через погіршення погоди та критичне зниження температури – від сьогодні Заповідник тимчасово закривається для відвідування. Це необхідне рішення, спрямоване на захист обʼєктів культурної спадщини, а також здоровʼя наших гостей та працівників - йдеться у дописі.

Крім того, зазначено, що заповідник повернеться до звичного режиму, коли на вулиці потеплішає.

Поки чекаємо на гарну погоду, робота в Лаврі не зупиняється. Дякуємо кожному, хто зараз на посту: енергетикам та комунальникам, усім співробітникам, які попри морози забезпечують життєдіяльність Заповідника. І, звісно, нашим воїнам, які в надскладних умовах боронять Україну! Стежте за оновленнями графіка на наших сторінках. Бережіть себе! - наголошується у дописі.

Нагадаємо

Внаслідок обстрілу Києва російськими військами було пошкоджено об'єкти Києво-Печерської лаври, що перебувають під захистом ЮНЕСКО. Це перший випадок руйнування святині через воєнні дії з часів Другої світової війни.