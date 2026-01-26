Вперше з часів Другої світової через бойові дії пошкоджено об’єкти Києво-Печерської лаври, що під захистом ЮНЕСКО

У ніч проти 24 січня російські війська здійснили масований обстріл Києва, внаслідок якого постраждали унікальні пам’ятки Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Влучання та вибухові хвилі завдали шкоди спорудам, що перебувають під особливим захистом ЮНЕСКО, що стало першим випадком руйнування святині через воєнні дії з часів Другої світової війни. Про це повідомляє Міністерство культури України, пише УНН.

Основний удар припав на об’єкти, що мають виняткове історичне значення. Постраждав корпус № 66, який є вхідною частиною до комплексу Дальніх печер, а також корпус № 67 – Аннозачатіївська церква. Співробітники заповідника зафіксували вибиті вікна, пошкоджені двері, а також численні тріщини та обсипання фасадів.

Щодня росія атакує Україну. Пошкодження об’єктів Києво-Печерської лаври – це атака рф на світову спадщину, злочин проти надбання людства

За її словами, з початку вторгнення росіяни пошкодили вже понад 1600 пам’яток культурної спадщини, і кожен такий випадок ретельно документується для міжнародних судів.

Керівництво заповідника наголошує на особливому цинізмі агресора, адже руйнування відбулися у рік великого ювілею Лаври. На місці події вже працювала слідчо-оперативна група поліції для складання офіційного акта про воєнний злочин проти культурних цінностей.

Востаннє руйнування внаслідок військових дій на території Лаври фіксувалися під час Другої світової війни. Особливого цинізму цьому злочину надає те, що у цьому році Святиня відзначає 975-річчя