Ексклюзив
11:57
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов'янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
09:46
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32
Ситуація у Києві залишається надскладною - Клименко
25 січня, 16:17
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
Вперше з часів Другої світової через бойові дії пошкоджено об’єкти Києво-Печерської лаври, що під захистом ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Внаслідок обстрілу Києва російськими військами пошкоджено об'єкти Києво-Печерської лаври, що перебувають під захистом ЮНЕСКО. Це перший випадок руйнування святині через воєнні дії з часів Другої світової війни.

Вперше з часів Другої світової через бойові дії пошкоджено об’єкти Києво-Печерської лаври, що під захистом ЮНЕСКО

У ніч проти 24 січня російські війська здійснили масований обстріл Києва, внаслідок якого постраждали унікальні пам’ятки Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Влучання та вибухові хвилі завдали шкоди спорудам, що перебувають під особливим захистом ЮНЕСКО, що стало першим випадком руйнування святині через воєнні дії з часів Другої світової війни. Про це повідомляє Міністерство культури України, пише УНН.

Деталі

Основний удар припав на об’єкти, що мають виняткове історичне значення. Постраждав корпус № 66, який є вхідною частиною до комплексу Дальніх печер, а також корпус № 67 – Аннозачатіївська церква. Співробітники заповідника зафіксували вибиті вікна, пошкоджені двері, а також численні тріщини та обсипання фасадів.

Щодня росія атакує Україну. Пошкодження об’єктів Києво-Печерської лаври – це атака рф на світову спадщину, злочин проти надбання людства

– заявила Віцепрем’єр-міністерка – Міністерка культури Тетяна Бережна.

За її словами, з початку вторгнення росіяни пошкодили вже понад 1600 пам’яток культурної спадщини, і кожен такий випадок ретельно документується для міжнародних судів.

Цинізм на тлі ювілею Святині

Керівництво заповідника наголошує на особливому цинізмі агресора, адже руйнування відбулися у рік великого ювілею Лаври. На місці події вже працювала слідчо-оперативна група поліції для складання офіційного акта про воєнний злочин проти культурних цінностей.

ЮНЕСКО додала 19 українських об'єктів до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом: перелік05.12.25, 01:32 • 4274 перегляди

Востаннє руйнування внаслідок військових дій на території Лаври фіксувалися під час Другої світової війни. Особливого цинізму цьому злочину надає те, що у цьому році Святиня відзначає 975-річчя

– підкреслив генеральний директор заповідника Максим Остапенко.

Вже 26 січня фахівці розпочали поглиблене технічне обстеження конструкцій, щоб якнайшвидше перейти до консервації та відновлювальних робіт. 

У минулому році внаслідок війни зруйновано та пошкоджено 307 пам’яток культурної спадщини - Мінкульт 06.01.26, 16:41 • 4898 переглядiв

Степан Гафтко

