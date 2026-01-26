Впервые со времен Второй мировой из-за боевых действий повреждены объекты Киево-Печерской лавры, находящиеся под защитой ЮНЕСКО

В ночь на 24 января российские войска совершили массированный обстрел Киева, в результате которого пострадали уникальные памятники Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Попадания и взрывные волны нанесли ущерб сооружениям, находящимся под особой защитой ЮНЕСКО, что стало первым случаем разрушения святыни из-за военных действий со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Министерство культуры Украины, пишет УНН.

Основной удар пришелся на объекты, имеющие исключительное историческое значение. Пострадал корпус № 66, являющийся входной частью в комплекс Дальних пещер, а также корпус № 67 – Аннозачатиевская церковь. Сотрудники заповедника зафиксировали выбитые окна, поврежденные двери, а также многочисленные трещины и осыпания фасадов.

По ее словам, с начала вторжения россияне повредили уже более 1600 памятников культурного наследия, и каждый такой случай тщательно документируется для международных судов.

Руководство заповедника отмечает особый цинизм агрессора, ведь разрушения произошли в год великого юбилея Лавры. На месте происшествия уже работала следственно-оперативная группа полиции для составления официального акта о военном преступлении против культурных ценностей.

Последний раз разрушения в результате военных действий на территории Лавры фиксировались во время Второй мировой войны. Особый цинизм этому преступлению придает то, что в этом году Святыня отмечает 975-летие