190 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
13870 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
22932 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
34429 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 53509 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 51170 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 73837 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 137756 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 57032 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 55045 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
В прошлом году в результате войны разрушено и повреждено 307 памятников культурного наследия - Минкульт

Киев • УНН

 282 просмотра

В 2025 году россияне повредили 307 памятников и 261 объект культурной инфраструктуры Украины. Всего с начала войны разрушено 1640 памятников культурного наследия и 2446 объектов культурной инфраструктуры.

В прошлом году в результате войны разрушено и повреждено 307 памятников культурного наследия - Минкульт

В 2025 году россияне повредили 307 памятников и 261 объект культурной инфраструктуры Украины, а всего же с начала войны разрушениям подверглись 1640 памятников культурного наследия и 2446 объектов культурной инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство культуры Украины, передает УНН.

Подробности

"В 2025 году в результате российской агрессии в Украине разрушено и повреждено 307 памятников культурного наследия и 261 объект культурной инфраструктуры. Всего с начала полномасштабного вторжения разрушениям подверглись 1640 памятников культурного наследия и 2446 объектов культурной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В Минкульте отметили, что среди поврежденных объектов культурного наследия 153 имеют статус национального значения, 1333 - местного, 154 - только что выявленные. Всего повреждения зафиксированы в 18 областях. Наибольшие разрушениям подверглись памятники в Харьковской области - 344, Херсонской - 297, Одесской - 182, Донецкой - 175, Киевской области и Киеве - 163.

В то же время в результате обстрелов и боевых действий пострадали 2446 объектов культурной инфраструктуры, из которых 498 - полностью уничтожены. Наибольшие потери культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Сумской и Николаевской областях.

Всего пострадали:

  • клубные учреждения – 1193;
    • библиотеки – 854;
      • учреждения художественного образования – 188;
        • музеи и галереи – 136;
          • театры, кинотеатры и филармонии – 50;
            • парки, зоопарки – 11;
              • заповедники – 9;
                • цирки – 4;
                  • киностудия в г. Киеве.

                    В то же время в министерстве подчеркнули, что почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей находятся во временной оккупации, что делает невозможным точный подсчет количества памятников и учреждений культуры, пострадавших в результате боевых действий и оккупации, на этих территориях.

                    Напомним

                    4 декабря Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении еще 19 украинских объектов культурного наследия в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой.

                    Павел Башинский

                    Война в УкраинеКультура
                    Военное положение
                    Война в Украине
                    Фильм
                    Университет культуры
                    Донецкая область
                    Николаевская область
                    Сумская область
                    Киевская область
                    Харьковская область
                    Одесская область
                    Луганская область
                    Запорожская область
                    ЮНЕСКО
                    Херсонская область
                    Украина
                    Киев