В прошлом году в результате войны разрушено и повреждено 307 памятников культурного наследия - Минкульт

В 2025 году россияне повредили 307 памятников и 261 объект культурной инфраструктуры Украины, а всего же с начала войны разрушениям подверглись 1640 памятников культурного наследия и 2446 объектов культурной инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство культуры Украины, передает УНН.

Подробности

"В 2025 году в результате российской агрессии в Украине разрушено и повреждено 307 памятников культурного наследия и 261 объект культурной инфраструктуры. Всего с начала полномасштабного вторжения разрушениям подверглись 1640 памятников культурного наследия и 2446 объектов культурной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В Минкульте отметили, что среди поврежденных объектов культурного наследия 153 имеют статус национального значения, 1333 - местного, 154 - только что выявленные. Всего повреждения зафиксированы в 18 областях. Наибольшие разрушениям подверглись памятники в Харьковской области - 344, Херсонской - 297, Одесской - 182, Донецкой - 175, Киевской области и Киеве - 163.

В то же время в результате обстрелов и боевых действий пострадали 2446 объектов культурной инфраструктуры, из которых 498 - полностью уничтожены. Наибольшие потери культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Сумской и Николаевской областях.

Всего пострадали:

клубные учреждения – 1193;

библиотеки – 854;

учреждения художественного образования – 188;

музеи и галереи – 136;

театры, кинотеатры и филармонии – 50;

парки, зоопарки – 11;

заповедники – 9;

цирки – 4;

киностудия в г. Киеве.

В то же время в министерстве подчеркнули, что почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей находятся во временной оккупации, что делает невозможным точный подсчет количества памятников и учреждений культуры, пострадавших в результате боевых действий и оккупации, на этих территориях.

Напомним

4 декабря Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении еще 19 украинских объектов культурного наследия в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой.