Иран начал минировать Ормузский пролив – СМИ

Разведка США сообщает, что Иран начал минировать Ормузский пролив, используя небольшие суда, которые могут перевозить по 2–3 мины каждое. Об этом заявила журналистка CBS News Дженнифер Якобс, передает УНН.

"Агенты разведки США начали замечать признаки того, что Иран принимает меры для размещения мин в судоходной полосе Ормузского пролива. Иран использует небольшие суда, которые могут перевозить по 2–3 мины каждое", - написала Якобс.

ВМС США не сопровождали нефтяной танкер через Ормузский пролив - Белый дом

Она отметила, что хотя запасы мин Ирана не являются общеизвестными, по оценкам, в течение многих лет их количество колебалось от примерно 2000 до 6000 морских мин иранского, китайского и российского производства.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник в интервью CBS News, что его администрация "думает" о захвате Ормузского пролива.