Иран начал минировать Ормузский пролив – СМИ

$43.900.1750.710.17
ukenru
Эксклюзив
17:36 • 9302 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
15:44 • 26686 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:25 • 27263 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
14:11 • 20252 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 27250 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 28165 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 42700 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 52465 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 52901 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85012 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.3м/с
60%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 27049 просмотра
Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой - СМИPhoto10 марта, 12:51 • 19143 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 19764 просмотра
Нардеп Порошенко присваивала пожертвования на ВСУ? В сети разворачивается скандал10 марта, 13:24 • 10446 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 14184 просмотра
публикации
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 14270 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:44 • 26686 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
15:25 • 27263 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 42700 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 52465 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Реджеп Тайип Эрдоган
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Турция
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину17:17 • 4542 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo16:04 • 7176 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 19820 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 27114 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 29901 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Крылатая ракета Storm Shadow
9К720 Искандер

Иран начал минировать Ормузский пролив – СМИ

Киев • УНН

 • 1450 просмотра

Разведка США зафиксировала размещение мин в судоходной полосе Ормузского пролива. Иран использует лодки, перевозящие по две-три морские мины за раз.

Иран начал минировать Ормузский пролив – СМИ

Разведка США сообщает, что Иран начал минировать Ормузский пролив, используя небольшие суда, которые могут перевозить по 2–3 мины каждое. Об этом заявила журналистка CBS News Дженнифер Якобс, передает УНН

"Агенты разведки США начали замечать признаки того, что Иран принимает меры для размещения мин в судоходной полосе Ормузского пролива. Иран использует небольшие суда, которые могут перевозить по 2–3 мины каждое", - написала Якобс. 

ВМС США не сопровождали нефтяной танкер через Ормузский пролив - Белый дом10.03.26, 20:59 • 1904 просмотра

Она отметила, что хотя запасы мин Ирана не являются общеизвестными, по оценкам, в течение многих лет их количество колебалось от примерно 2000 до 6000 морских мин иранского, китайского и российского производства. 

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник в интервью CBS News, что его администрация "думает" о захвате Ормузского пролива. 

Павел Башинский

Новости Мира
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Иран