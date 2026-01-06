У минулому році внаслідок війни зруйновано та пошкоджено 307 пам’яток культурної спадщини - Мінкульт

У 2025 році росіяни пошкодили 307 пам’яток та 261 об’єкт культурної інфраструктури України, а загалом же з початку війни зазнали руйнувань 1640 пам’яток культурної спадщини та 2446 об’єктів культурної інфраструктури. Про це повідомляє Міністерство культури України, передає УНН.

Деталі

"У 2025 році унаслідок російської агресії в Україні зруйновано та пошкоджено 307 пам’яток культурної спадщини та 261 об’єкт культурної інфраструктури. Загалом від початку повномасштабного вторгнення зазнали руйнувань 1640 пам’яток культурної спадщини та 2446 об’єктів культурної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

У Мінкульті зазначили, що серед пошкоджених об’єктів культурної спадщини 153 мають статус національного значення, 1333 - місцевого, 154 - щойно виявлені. Загалом пошкодження зафіксовано в 18 областях. Найбільших руйнувань зазнали пам’ятки у Харківській області - 344, Херсонській - 297, Одеській - 182, Донецькій - 175, Київській області та Києві - 163.

Водночас внаслідок обстрілів та бойових дій постраждали 2446 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 498 - повністю знищено. Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Сумській та Миколаївській областях.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 1193;

бібліотеки – 854;

заклади мистецької освіти – 188;

музеї та галереї – 136;

театри, кінотеатри та філармонії – 50;

парки, зоопарки – 11;

заповідники – 9;

цирки – 4;

кіностудія у м. Києві.

Водночас у міністерстві наголосили, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює точний обрахунок кількості пам’яток та закладів культури, що постраждали внаслідок бойових дій та окупації, на цих територіях.

Нагадаємо

4 грудня Комітет ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту підтримав ініціативу України й ухвалив рішення про внесення ще 19 українських об’єктів культурної спадщини до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.