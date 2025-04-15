Космічна місія Sentinel-2 зафіксувала частину Великого Бар'єрного рифу у берегів Австралії. Риф, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, знаходиться під загрозою через зміни клімату.
21 лютого світ відзначає Міжнародний день рідної мови, започаткований ЮНЕСКО у 1999 році. Цього ж дня святкують Всесвітній день екскурсовода, а також відбудеться онлайн-диктант кримськотатарською мовою.
США повернули Україні археологічні пам'ятки різних історичних періодів, які були затримані на митниці.
Внаслідок російського вторгнення прямі збитки інфраструктури України зросли на $12,6 млрд і досягли $170 млрд. Найбільших втрат зазнали житловий фонд ($60 млрд), транспорт ($38,5 млрд) та енергетика ($14,6 млрд).
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибух у місті після попередження про балістичну загрозу з Криму. Жителів міста закликали перейти в укриття.
13 лютого відзначають одразу кілька міжнародних свят, серед яких День презерватива, День любові до себе та День шаурми. Кожне з них має свою унікальну історію та значення для суспільства.
Місія ЮНЕСКО та ІКОМОС розпочала роботу в Одесі для оцінки стану історичного центру міста. За три роки було пошкоджено близько 170 будинків-пам'яток внаслідок російських обстрілів.
У Києві вшанували пам'ять видатного кобзаря.
В Одесі зафіксовано вибух після попередження Повітряних сил про "швидкісні цілі" з Чорного моря. Місцева влада закликала жителів перебувати в укриттях.
9 лютого світ відзначає Міжнародний день стоматолога, День піци та День народження волейболу. Також у другу неділю лютого святкують Всесвітній день шлюбу та День молитви за людей з аутизмом.
ЮНЕСКО засудило російські удари по Одесі 14 листопада, які пошкодили 21 пам'ятку архітектури в історичному центрі міста. Організація направила місію для оцінки збитків та закликала припинити напади на культурні цінності.
Президент України підписав два укази про санкції проти 56 капітанів російських танкерів та одного іранця. Також санкції введено проти музейників рф, причетних до розкрадання культурних цінностей в окупованому Криму.
Київрада спростувала чутки про забудову "Дворика з воронами" на Рейтарській, 9. Ділянку передано в оренду на 10 років виключно для туристичної інфраструктури та закладів харчування.
Адміністрація Трампа планує підписати указ про вихід США з Ради ООН з прав людини та припинення фінансування гуманітарної допомоги в Газі. Документ також передбачає перегляд діяльності міжнародних організацій на предмет антиамериканських поглядів.
В Одесі внаслідок ракетного удару 31 січня пошкоджено 19 пам'яток архітектури різного ступеня. До міста очікується прибуття місії UNESCO для оцінки збитків історичному центру.
росія здійснила масовану атаку, випустивши 165 ракет та дронів по різних регіонах України. У Полтаві 8 загиблих, 17 постраждалих, в Одесі пошкоджено історичний центр.
ЮНЕСКО засудила ракетний обстріл історичного центру Одеси, який пошкодив культурні будівлі під охороною організації. Планується направити спеціальну місію в Україну для документації пошкоджень та визначення заходів реагування.
Внаслідок ракетної атаки рф пошкоджено близько 15 історичних будівель в центрі Одеси, включаючи готель "Брістоль". Серед постраждалих об'єктів - філармонія та музеї, що перебувають під захистом ЮНЕСКО.
Внаслідок ракетної атаки пошкоджено історичні будівлі в центрі Одеси, включаючи готель "Брістоль", театр та музей. Дві жінки госпіталізовані у стані середньої важкості.
Внаслідок ворожого ракетного удару по центру Одеси постраждали троє людей, серед них хлопець 2006 року народження. Пошкоджено історичні пам'ятки, музеї та філармонію - вибиті вікна та пошкоджені фасади.
Внаслідок ракетного удару по центру Одеси постраждали дві жінки, які госпіталізовані у стані середньої важкості. Пошкоджено готель "Брістоль" та інші об'єкти в охоронній зоні ЮНЕСКО.
Внаслідок російського ракетного удару по Одесі постраждали двоє людей та елітний готель "Брістоль". Пошкоджено будівлю в охоронній зоні ЮНЕСКО, тривають відновлювальні роботи.
Внаслідок російської атаки на історичний центр Одеси постраждало двоє людей, їх доставляють до лікарень. Пошкоджено будівлю в охоронній зоні ЮНЕСКО та готель "Брістоль".
Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час візиту до Львова оголосив про нову гуманітарну допомогу. Іспанія також підтвердила військову підтримку та навчання українських військових.
Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле обговорила з мером Львова Андрієм Садовим внесення харківського Держпрому до списку Всесвітньої спадщини. Будівля, що постраждала від російських авіаударів, є символом модернізму 1920-х років.
Міністри закордонних справ України та Іспанії підписали угоду про співпрацю у сфері середньої освіти. Документ спрямований на покращення викладання іспанської мови в українських школах та розвиток міжкультурного діалогу.
Хосе Мануель Альбарес відвідує Львів, де разом з українськими посадовцями та главою ЮНЕСКО відкриє перший в Україні Культурний хаб.
До Державного реєстру нерухомих пам'яток України додано 57 об'єктів культурної спадщини Закарпатської області. Тепер реєстр включає 163 пам'ятки місцевого та національного значення в регіоні.
До Державного реєстру національного культурного надбання додали 11 унікальних музейних предметів. Серед них - картини Малевича, Рєпіна та рідкісне Євангеліє 1707 року.
У 2024 році запустили 18 нових україномовних аудіогідів у культурних пам'ятках світу. Також передали сотні українських книг до бібліотек у 8 країнах в межах проєкту "Українські книжкові полички".