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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19656 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134920 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127021 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125473 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127944 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192587 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76770 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164021 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Космічна місія Sentinel-2 зафіксувала частину Великого Бар'єрного рифу у берегів Австралії. Риф, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, знаходиться під загрозою через зміни клімату.

Новини Світу • 13 квітня, 00:25 • 1710 перегляди

День рідної мови, День екскурсовода та церковне свято - що відзначають 21 лютого

21 лютого світ відзначає Міжнародний день рідної мови, започаткований ЮНЕСКО у 1999 році. Цього ж дня святкують Всесвітній день екскурсовода, а також відбудеться онлайн-диктант кримськотатарською мовою.

Суспільство • 21 лютого, 04:30 • 117357 перегляди
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Ідентифіковано понад 150 викрадених рф експонатів із Херсонського обласного художнього музею – прокуратура

США повернули Україні археологічні пам'ятки різних історичних періодів, які були затримані на митниці.

Війна • 19 лютого, 09:20 • 152433 перегляди

Сума прямих збитків інфраструктурі України через дії окупантів зросли до $170 млрд

Внаслідок російського вторгнення прямі збитки інфраструктури України зросли на $12,6 млрд і досягли $170 млрд. Найбільших втрат зазнали житловий фонд ($60 млрд), транспорт ($38,5 млрд) та енергетика ($14,6 млрд).

Війна • 17 лютого, 11:53 • 28595 перегляди

В Одесі пролунав вибух на тлі балістичної загрози

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибух у місті після попередження про балістичну загрозу з Криму. Жителів міста закликали перейти в укриття.

Війна • 13 лютого, 16:16 • 41790 перегляди

Міжнародний день презерватива та Міжнародний день любові до себе: що ще святкують 13 лютого

13 лютого відзначають одразу кілька міжнародних свят, серед яких День презерватива, День любові до себе та День шаурми. Кожне з них має свою унікальну історію та значення для суспільства.

Суспільство • 13 лютого, 04:53 • 34297 перегляди

ЮНЕСКО розпочала місію в Одесі для оцінки стану історичного центру

Місія ЮНЕСКО та ІКОМОС розпочала роботу в Одесі для оцінки стану історичного центру міста. За три роки було пошкоджено близько 170 будинків-пам'яток внаслідок російських обстрілів.

Культура • 12 лютого, 11:11 • 37168 перегляди

Збереження національної ідентичності: у Києві вшанували пам'ять видатного кобзаря

У Києві вшанували пам'ять видатного кобзаря.

Культура • 11 лютого, 08:56 • 30460 перегляди

В Одесі пролунав вибух - мер

В Одесі зафіксовано вибух після попередження Повітряних сил про "швидкісні цілі" з Чорного моря. Місцева влада закликала жителів перебувати в укриттях.

Війна • 10 лютого, 15:55 • 25581 перегляди

Міжнародний день стоматолога, День піци, Всесвітній день шлюбу: що ще можна відзначити 9 лютого

9 лютого світ відзначає Міжнародний день стоматолога, День піци та День народження волейболу. Також у другу неділю лютого святкують Всесвітній день шлюбу та День молитви за людей з аутизмом.

Суспільство • 9 лютого, 04:30 • 33906 перегляди

ЮНЕСКО засудило удар росії по об’єктах культурної спадщини в Одесі 14 листопада

ЮНЕСКО засудило російські удари по Одесі 14 листопада, які пошкодили 21 пам'ятку архітектури в історичному центрі міста. Організація направила місію для оцінки збитків та закликала припинити напади на культурні цінності.

Війна • 7 лютого, 11:41 • 30514 перегляди

Зеленський ввів санкції проти капітанів російського танкерного флоту та розкрадачів українських музеїв

Президент України підписав два укази про санкції проти 56 капітанів російських танкерів та одного іранця. Також санкції введено проти музейників рф, причетних до розкрадання культурних цінностей в окупованому Криму.

Війна • 5 лютого, 20:14 • 121164 перегляди

"Дворик із воронами": в Київраді запевняють, що жодної забудови на Рейтарській не буде

Київрада спростувала чутки про забудову "Дворика з воронами" на Рейтарській, 9. Ділянку передано в оренду на 10 років виключно для туристичної інфраструктури та закладів харчування.

Суспільство • 5 лютого, 13:21 • 38489 перегляди

США готуються до виходу з Ради ООН з прав людини та припинення фінансування допомоги Газі

Адміністрація Трампа планує підписати указ про вихід США з Ради ООН з прав людини та припинення фінансування гуманітарної допомоги в Газі. Документ також передбачає перегляд діяльності міжнародних організацій на предмет антиамериканських поглядів.

Новини Світу • 4 лютого, 02:49 • 107975 перегляди

В Одесі 19 памʼяток архітектури пошкоджено внаслідок ракетного удару 31 січня

В Одесі внаслідок ракетного удару 31 січня пошкоджено 19 пам'яток архітектури різного ступеня. До міста очікується прибуття місії UNESCO для оцінки збитків історичному центру.

Війна • 1 лютого, 23:05 • 65126 перегляди

Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні: Зеленський про постачання рф компонентів для ракет та дронів

росія здійснила масовану атаку, випустивши 165 ракет та дронів по різних регіонах України. У Полтаві 8 загиблих, 17 постраждалих, в Одесі пошкоджено історичний центр.

Війна • 1 лютого, 18:25 • 42523 перегляди

Удар рф по історичному центру Одеси: в ЮНЕСКО засудили атаку і планують відправити місію до України

ЮНЕСКО засудила ракетний обстріл історичного центру Одеси, який пошкодив культурні будівлі під охороною організації. Планується направити спеціальну місію в Україну для документації пошкоджень та визначення заходів реагування.

Війна • 1 лютого, 14:58 • 38936 перегляди

Ракетний удар рф по історичному центру Одеси у списку ЮНЕСКО: пошкоджено близько 15 пам'яток - мер

Внаслідок ракетної атаки рф пошкоджено близько 15 історичних будівель в центрі Одеси, включаючи готель "Брістоль". Серед постраждалих об'єктів - філармонія та музеї, що перебувають під захистом ЮНЕСКО.

Війна • 1 лютого, 11:32 • 32324 перегляди

Пошкоджена одна з будівель в історичному центрі ЮНЕСКО: зʼявилися фото

Внаслідок ракетної атаки пошкоджено історичні будівлі в центрі Одеси, включаючи готель "Брістоль", театр та музей. Дві жінки госпіталізовані у стані середньої важкості.

Війна • 31 січня, 23:15 • 33160 перегляди

В Одесі вже троє поранених: наслідки ракетного удару по центру міста

Внаслідок ворожого ракетного удару по центру Одеси постраждали троє людей, серед них хлопець 2006 року народження. Пошкоджено історичні пам'ятки, музеї та філармонію - вибиті вікна та пошкоджені фасади.

Війна • 31 січня, 20:29 • 29404 перегляди

Як постраждав готель "Брістоль" під час удару по Одесі: з'явились фото

Внаслідок ракетного удару по центру Одеси постраждали дві жінки, які госпіталізовані у стані середньої важкості. Пошкоджено готель "Брістоль" та інші об'єкти в охоронній зоні ЮНЕСКО.

Війна • 31 січня, 19:55 • 52274 перегляди

Зеленський про атаку рф на Одесу: попередньо – балістика

Внаслідок російського ракетного удару по Одесі постраждали двоє людей та елітний готель "Брістоль". Пошкоджено будівлю в охоронній зоні ЮНЕСКО, тривають відновлювальні роботи.

Війна • 31 січня, 19:27 • 53141 перегляди

Ракетний удар по Одесі: багато руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, є поранені

Внаслідок російської атаки на історичний центр Одеси постраждало двоє людей, їх доставляють до лікарень. Пошкоджено будівлю в охоронній зоні ЮНЕСКО та готель "Брістоль".

Війна • 31 січня, 19:12 • 52729 перегляди

Іспанія виділяє Україні 10 млн євро та розширює підтримку: що відомо

Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час візиту до Львова оголосив про нову гуманітарну допомогу. Іспанія також підтвердила військову підтримку та навчання українських військових.

Війна • 29 січня, 05:12 • 111636 перегляди

Держпром у Харкові може стати об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле обговорила з мером Львова Андрієм Садовим внесення харківського Держпрому до списку Всесвітньої спадщини. Будівля, що постраждала від російських авіаударів, є символом модернізму 1920-х років.

Війна • 28 січня, 19:26 • 40698 перегляди

Україна та Іспанія підписали угоду про співпрацю в галузі освіти: що передбачає

Міністри закордонних справ України та Іспанії підписали угоду про співпрацю у сфері середньої освіти. Документ спрямований на покращення викладання іспанської мови в українських школах та розвиток міжкультурного діалогу.

Політика • 28 січня, 17:27 • 34262 перегляди

Очільник МЗС Іспанії прибув до України: що у програмі візиту

Хосе Мануель Альбарес відвідує Львів, де разом з українськими посадовцями та главою ЮНЕСКО відкриє перший в Україні Культурний хаб.

Політика • 28 січня, 11:15 • 22127 перегляди

57 закарпатських об'єктів культурної спадщини поповнили Держреєстр нерухомих пам'яток України

До Державного реєстру нерухомих пам'яток України додано 57 об'єктів культурної спадщини Закарпатської області. Тепер реєстр включає 163 пам'ятки місцевого та національного значення в регіоні.

Культура • 11 січня, 21:52 • 37913 перегляди

11 унікальних музейних експонатів поповнили Держреєстр культурного надбання

До Державного реєстру національного культурного надбання додали 11 унікальних музейних предметів. Серед них - картини Малевича, Рєпіна та рідкісне Євангеліє 1707 року.

Культура • 1 січня, 14:39 • 30081 перегляди

Олена Зеленська про здобутки 2024 року: 18 нових аудіогідів і сотні книжок для українців у світі

У 2024 році запустили 18 нових україномовних аудіогідів у культурних пам'ятках світу. Також передали сотні українських книг до бібліотек у 8 країнах в межах проєкту "Українські книжкові полички".

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