У північному Ірані лісові пожежі загрожують заповідним Гірканським лісам – уряд просить допомоги в Туреччини та росії
Київ • УНН
Лісові пожежі на півночі Ірану наблизилися до унікальних Гірканських лісів, об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. Через брак ресурсів уряд звернувся по допомогу до Туреччини та росії.
Тривалі лісові пожежі на півночі Ірану наблизилися до унікальних Гірканських лісів – природної спадщини ЮНЕСКО. Вогонь уже два тижні поширюється гірською місцевістю, а країна потерпає від найгіршої за десятиліття посухи. Про це повідомляє DPA, пише УНН.
Деталі
У провінції Голестан десятки пожежників протягом вихідних намагалися стримати масштабне займання, повідомила телекомпанія SNN з посиланням на губернатора регіону. Частина осередків досі не взята під контроль.
Пожежі вирують у густих Гірканських лісах, яким понад 50 мільйонів років і які з 2019 року мають статус об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. Через загрозливе поширення вогню і брак ресурсів уряд Ірану звернувся по допомогу до Туреччини та росії.
Країна переживає затяжну посуху – опадів не було місяцями, що висушило ґрунт і загострило дефіцит води. Експерти зазначають, що звичайні осінні дощі могли б значно швидше зупинити пожежі.
У соцмережах шириться критика влади за повільну реакцію та масштаби руйнувань. Користувачі й екологи наголошують, що уряд мав би приділяти більше уваги захисту національних природних ресурсів, а не витрачати кошти на регіональні конфлікти.
