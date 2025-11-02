$42.080.01
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 15079 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 21576 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 33637 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 41487 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
1 листопада, 14:21 • 52052 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76086 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 83438 перегляди
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 109290 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
1 листопада, 06:00 • 98879 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Масштаби лісових пожеж у рф у рази більші, ніж визнає кремль – українська розвідка

Київ • УНН

 • 1540 перегляди

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що росія приховує реальні масштаби лісових пожеж, які знищують гектари лісу. За перші шість місяців 2025 року вогонь охопив близько 9,5 млн гектарів лісу, тоді як офіційно визнано лише 2,7 млн гектарів.

Масштаби лісових пожеж у рф у рази більші, ніж визнає кремль – українська розвідка

У росії приховують реальні наслідки стихійних лісових пожеж: знищені площі у кілька разів перевищують дані, які публікують російські відомства. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

За інформацією СЗРУ, лише за перші шість місяців 2025 року вогонь охопив близько 9,5 млн гектарів лісу, тоді як офіційно росія визнає лише 2,7 млн гектарів. Таким чином, величезний масштаб катастрофи системно замовчується.

Російський ВПК втрачає позиції: виробництво танків та бронетехніки обвалилося - ЦПД РНБО27.10.25, 12:59 • 5471 перегляд

Російська "Авіалісохорона" лише за останні три дні гасила 17 лісових пожеж, а за тиждень – уже 34, що за площею дорівнює території міста волоколамськ у підмосков’ї. І це лише малий фрагмент загальної картини.

До офіційної статистики не включають: сільськогосподарські угіддя – близько 4 млн гектарів щороку та землі, підконтрольні міноборони рф, де регулярно спалахує вогонь під час навчань.

Так, у квітні 2025 року пожежа на полігоні "Красний Яр" під читою розросталася 20 днів та загрожувала населеним пунктам, однак дані про неї не прозвучали у федеральній звітності.

"Усі країни НАТО з нами воюють": путін заявив, що росія протистоїть всьому Альянсу02.10.25, 20:15 • 3387 переглядiв

Додатковим фактором ризику є хронічна нестача пожежників: у 2024 році служби були недоукомплектовані майже на чверть штатів. В регіонах уже погрожують позбавленням ліцензій орендарям лісів, які не долучаються до гасіння, і пропонують значно збільшити штрафи за підпали.

Українська розвідка наголошує: лісові зони, що вигоріли, фактично перетворюються на "мертві землі", з яких природа відновлюється десятиліттями. Водночас кремль замість інвестицій у захист довкілля продовжує спрямовувати ресурси на війну проти України, залишаючи власні ліси, поля та села у вогні.

Спека та забруднення повітря призвели до загибелі мільйонів людей в світі - дослідження29.10.25, 10:52 • 3106 переглядiв

Степан Гафтко

