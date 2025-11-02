У росії приховують реальні наслідки стихійних лісових пожеж: знищені площі у кілька разів перевищують дані, які публікують російські відомства. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

За інформацією СЗРУ, лише за перші шість місяців 2025 року вогонь охопив близько 9,5 млн гектарів лісу, тоді як офіційно росія визнає лише 2,7 млн гектарів. Таким чином, величезний масштаб катастрофи системно замовчується.

Російська "Авіалісохорона" лише за останні три дні гасила 17 лісових пожеж, а за тиждень – уже 34, що за площею дорівнює території міста волоколамськ у підмосков’ї. І це лише малий фрагмент загальної картини.

До офіційної статистики не включають: сільськогосподарські угіддя – близько 4 млн гектарів щороку та землі, підконтрольні міноборони рф, де регулярно спалахує вогонь під час навчань.

Так, у квітні 2025 року пожежа на полігоні "Красний Яр" під читою розросталася 20 днів та загрожувала населеним пунктам, однак дані про неї не прозвучали у федеральній звітності.

Додатковим фактором ризику є хронічна нестача пожежників: у 2024 році служби були недоукомплектовані майже на чверть штатів. В регіонах уже погрожують позбавленням ліцензій орендарям лісів, які не долучаються до гасіння, і пропонують значно збільшити штрафи за підпали.

Українська розвідка наголошує: лісові зони, що вигоріли, фактично перетворюються на "мертві землі", з яких природа відновлюється десятиліттями. Водночас кремль замість інвестицій у захист довкілля продовжує спрямовувати ресурси на війну проти України, залишаючи власні ліси, поля та села у вогні.

