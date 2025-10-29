$42.080.01
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 24995 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
06:50 • 27959 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 31245 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 91823 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 52655 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 50485 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 76987 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 38539 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28730 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22570 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
TikTok
Шахед-136

Спека та забруднення повітря призвели до загибелі мільйонів людей в світі - дослідження

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Зміна клімату призвела до зростання смертності від спеки на 23% з 1990-х років, досягнувши 546 000 випадків щорічно. Забруднення повітря від викопного палива та лісових пожеж спричиняє 2,5 мільйона смертей щороку.

Спека та забруднення повітря призвели до загибелі мільйонів людей в світі - дослідження

Пов'язана зі зміною клімату спека призвела до нового рівня смертності у понад півмільйона людей на рік. Викиди від викопного палива підтримають забруднення повітря, що врешті призводить рекордних цифр у статистиці смертей в світі. Про це ідеться у щорічному звіті The Lancet Countdown on Health and Climate Change, передає УНН.

Деталі

Нові глобальні висновки, опубліковані в 9-му щорічному звіті The Lancet Countdown on Health and Climate Change попереджають, що людство все ще на межі глобальної екологічної катастрофи.

У звіті йдеться про те, що через неспроможність стримати наслідки глобального потепління кількість смертей, пов'язаних із спекою, з 1990-х років зросла на 23% і досягла 546 000 на рік. У 2024 році забруднення повітря димом від лісових пожеж стало причиною рекордних 154 000 смертей.

2,5 мільйона смертей щороку пов'язані із забрудненням повітря, яке виникає внаслідок постійного спалювання викопного палива

- ідеться у дослідженні.

Автори вказують про значне навантаження на національні бюджети. Наприклад у 2023 році вони спільно витратили 956 мільярдів доларів США на чисті субсидії на викопне паливо.

Тим часом нафтові та газові гіганти продовжують розширювати свої виробничі плани. За оцінкою вчених, відповідні масштаби у планах представників нафтогазової промисловості "перевищують можливості планети, придатної для життя".

Бразилія дозволила буріння нафтової свердловини поблизу Амазонки напередодні кліматичного саміту21.10.25, 18:07 • 3250 переглядiв

Вчені констатують серйозні загрози здоров'ю від зміни клімату, у звіті дсолідників вказується про "політичне відступання від дій щодо клімату". Щодо звіту The Lancet Countdown on Health and Climate Change за 2025 рік, у ньому міститься новий чіткий заклик:

Всім учасникам пропонується долучитися до прискорення та активізації зусиль щодо одночасного скорочення викидів парникових газів (ПГ) та адаптації до зміни клімату.

Цьогорічний підсумок стану здоров’я малює похмуру та незаперечну картину руйнівної шкоди для здоров’я, яка досягає всіх куточків світу — рекордні загрози здоров’ю від спеки, екстремальних погодних явищ та диму від лісових пожеж вбивають мільйони. Руйнування життів та засобів до існування продовжуватиме зростати, доки ми не покінчимо з нашою залежністю від викопного палива та різко не покращимо наші можливості адаптації

- попередила доктор Марина Романелло, виконавчий директор The Lancet Countdown в Університетському коледжі Лондона.

Представниця Університетського коледжу Лондона також зауважила, що насправді є рішення про те, як уникнути кліматичної катастрофи. Романелло наводить приклади діяльності громад та місцевих органів влади, - від розвитку чистої енергії до адаптації міст - підкреслюючи, що прогрес можливий. 

Ми маємо розвивати імпульс, який ми бачимо в місцевих діях: для забезпечення безпечного для здоров'я, рівноправного та справедливого переходу необхідні зусилля всіх і кожного

- зазначають автори дослідження.

Нагадаємо

Організація ООН з питань зміни клімату очікує першого скорочення глобальних викидів парникових газів, але темпи недостатні для дотримання кліматичних обмежень.

Для змін клімату наближаються переломні точки, з загрозою кораловим рифам - учені13.10.25, 08:41 • 3324 перегляди

Ігор Тележніков

