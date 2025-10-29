Спека та забруднення повітря призвели до загибелі мільйонів людей в світі - дослідження

Пов'язана зі зміною клімату спека призвела до нового рівня смертності у понад півмільйона людей на рік. Викиди від викопного палива підтримають забруднення повітря, що врешті призводить рекордних цифр у статистиці смертей в світі. Про це ідеться у щорічному звіті The Lancet Countdown on Health and Climate Change, передає УНН.

Деталі

Нові глобальні висновки, опубліковані в 9-му щорічному звіті The Lancet Countdown on Health and Climate Change попереджають, що людство все ще на межі глобальної екологічної катастрофи.

У звіті йдеться про те, що через неспроможність стримати наслідки глобального потепління кількість смертей, пов'язаних із спекою, з 1990-х років зросла на 23% і досягла 546 000 на рік. У 2024 році забруднення повітря димом від лісових пожеж стало причиною рекордних 154 000 смертей.

2,5 мільйона смертей щороку пов'язані із забрудненням повітря, яке виникає внаслідок постійного спалювання викопного палива - ідеться у дослідженні.

Автори вказують про значне навантаження на національні бюджети. Наприклад у 2023 році вони спільно витратили 956 мільярдів доларів США на чисті субсидії на викопне паливо.

Тим часом нафтові та газові гіганти продовжують розширювати свої виробничі плани. За оцінкою вчених, відповідні масштаби у планах представників нафтогазової промисловості "перевищують можливості планети, придатної для життя".

Бразилія дозволила буріння нафтової свердловини поблизу Амазонки напередодні кліматичного саміту

Вчені констатують серйозні загрози здоров'ю від зміни клімату, у звіті дсолідників вказується про "політичне відступання від дій щодо клімату". Щодо звіту The Lancet Countdown on Health and Climate Change за 2025 рік, у ньому міститься новий чіткий заклик:

Всім учасникам пропонується долучитися до прискорення та активізації зусиль щодо одночасного скорочення викидів парникових газів (ПГ) та адаптації до зміни клімату.

Цьогорічний підсумок стану здоров’я малює похмуру та незаперечну картину руйнівної шкоди для здоров’я, яка досягає всіх куточків світу — рекордні загрози здоров’ю від спеки, екстремальних погодних явищ та диму від лісових пожеж вбивають мільйони. Руйнування життів та засобів до існування продовжуватиме зростати, доки ми не покінчимо з нашою залежністю від викопного палива та різко не покращимо наші можливості адаптації - попередила доктор Марина Романелло, виконавчий директор The Lancet Countdown в Університетському коледжі Лондона.

Представниця Університетського коледжу Лондона також зауважила, що насправді є рішення про те, як уникнути кліматичної катастрофи. Романелло наводить приклади діяльності громад та місцевих органів влади, - від розвитку чистої енергії до адаптації міст - підкреслюючи, що прогрес можливий.

Ми маємо розвивати імпульс, який ми бачимо в місцевих діях: для забезпечення безпечного для здоров'я, рівноправного та справедливого переходу необхідні зусилля всіх і кожного - зазначають автори дослідження.

Нагадаємо

Організація ООН з питань зміни клімату очікує першого скорочення глобальних викидів парникових газів, але темпи недостатні для дотримання кліматичних обмежень.

Для змін клімату наближаються переломні точки, з загрозою кораловим рифам - учені