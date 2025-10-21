Бразилія дозволила буріння нафтової свердловини поблизу Амазонки напередодні кліматичного саміту

Бразилія дозволила нафтову свердловину поблизу Амазонки, всупереч заходам щодо захисту клімату

Напередодні Всесвітнього кліматичного саміту у Бразилії, місцеві чиновники дозволили нафтовидобувному гиганту Petrobras буріння нафтової свердловини у басейні Амазонки. Екологічні організації попереджають про наслідки глибоководного буріння для природи регіону.

Передає УНН із посиланням на dpa та Globo.

Бразильський інститут навколишнього (Ibama) середовища дозволив нафтогазовому концерну Petrobras отримати ліцензію на розвідувальне буріння поблизу Амазонки, в місцевості Фос-ду-Амазонас. Як пояснюють офіційні особи, якщо потенціал Фос-ду-Амазонас буде підтверджений, це може допомогти Бразилії увійти до четвірки найбільших світових виробників нафти в наступному десятилітті.

Рішення прийнято незадовго до Всесвітньої конференції ООН зі зміни клімату (COP30), який пройде у Белені, у бразильській Амазонії. На тлі узгодження нафтової свердловини поблизу заповідної зони, захисники довкілля виступили із попередженням про наслідки глибоководного буріння для екології.

Бразилія щойно зробила небезпечний крок у неправильному напрямку перед кліматичною кризою. Навіть після трьох попереджень Федеральної прокуратури про ризики та порушення, природоохоронне агентство Ibama видало Petrobras дозвіл на буріння нафтових свердловин у гирлі Амазонки

Бразильська мережа екологічних організацій Observatorio do Clima наголошує своєму зверненні, що видача ліцензії є "саботажем" глобального кліматичного саміту COP30, який Бразилія проведе наступного місяця в місті Белен в Амазонії.

Суелі Араужо, координатор державної політики Кліматичної обсерваторії:

З одного боку, уряд діє проти людства, заохочуючи подальше розширення викопного палива та роблячи ставку на посилення глобального потепління. З іншого боку, він перешкоджає самій COP30, найважливішим результатом якої має бути поступова ліквідація викопного палива

Фізик Пауло Артаксо, член Міжурядової групи з питань зміни клімату (IPCC), заявив, що Бразилія повинна зосередитися на потенціалі відновлюваних джерел.

Бразилія має можливість стати світовою державою в сонячній та вітровій енергетиці. Відкриття нових нафтових родовищ ще більше посилить зміну клімату