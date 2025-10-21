$41.760.03
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого дому
14:07 • 12740 перегляди
"Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 20899 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник "харківської весни" з проросійськими настроями
12:57 • 15296 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 19117 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 21586 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 21491 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 20482 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 19223 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
21 жовтня, 07:53 • 17466 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
Бразилія дозволила буріння нафтової свердловини поблизу Амазонки напередодні кліматичного саміту

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

Бразилія дозволила нафтовидобувному гіганту Petrobras буріння поблизу Амазонки, що може зробити країну одним з найбільших світових виробників нафти. Екологи попереджають про наслідки глибоководного буріння та називають це рішення саботажем глобального кліматичного саміту COP30.

Бразилія дозволила буріння нафтової свердловини поблизу Амазонки напередодні кліматичного саміту

Бразилія дозволила нафтову свердловину поблизу Амазонки, всупереч заходам щодо захисту клімату

Напередодні Всесвітнього кліматичного саміту у Бразилії, місцеві чиновники дозволили нафтовидобувному гиганту Petrobras буріння нафтової свердловини у басейні Амазонки. Екологічні організації попереджають про наслідки глибоководного буріння для природи регіону. 

Передає УНН із посиланням на dpa та Globo.

Деталі

Бразильський інститут навколишнього (Ibama) середовища дозволив  нафтогазовому концерну Petrobras отримати ліцензію на розвідувальне буріння поблизу Амазонки, в місцевості Фос-ду-Амазонас. Як пояснюють офіційні особи, якщо потенціал Фос-ду-Амазонас буде підтверджений, це може допомогти Бразилії увійти до четвірки найбільших світових виробників нафти в наступному десятилітті. 

Рішення прийнято незадовго до Всесвітньої конференції ООН зі зміни клімату (COP30), який пройде у Белені, у бразильській Амазонії. На тлі узгодження нафтової свердловини поблизу заповідної зони, захисники довкілля виступили із попередженням про наслідки глибоководного буріння для екології.

Бразилія щойно зробила небезпечний крок у неправильному напрямку перед кліматичною кризою. Навіть після трьох попереджень Федеральної прокуратури про ризики та порушення, природоохоронне агентство Ibama видало Petrobras дозвіл на буріння нафтових свердловин у гирлі Амазонки

- йдеться у заяві екологічної організації Greenpeace.

Бразильська мережа екологічних організацій Observatorio do Clima наголошує своєму зверненні, що видача ліцензії є "саботажем" глобального кліматичного саміту COP30, який Бразилія проведе наступного місяця в місті Белен в Амазонії.

Часткова заборона з січня 2026-го, повна - з 2027 року: Європа оглошує сміливі кроки по відмові від нафти і газу рф16.10.25, 17:02 • 2357 переглядiв

Коментарі кліматологів

Суелі Араужо, координатор державної політики Кліматичної обсерваторії:

З одного боку, уряд діє проти людства, заохочуючи подальше розширення викопного палива та роблячи ставку на посилення глобального потепління. З іншого боку, він перешкоджає самій COP30, найважливішим результатом якої має бути поступова ліквідація викопного палива

- вважає Араужо.

Фізик Пауло Артаксо, член Міжурядової групи з питань зміни клімату (IPCC), заявив, що Бразилія повинна зосередитися на потенціалі відновлюваних джерел.

Бразилія має можливість стати світовою державою в сонячній та вітровій енергетиці. Відкриття нових нафтових родовищ ще більше посилить зміну клімату

- наголосив він.

Доповнення

Що очікувати на COP30? Імовірно - контрасту. Незважаючи на енергетичну політику та "вседозволеність" для місцевих нафтогазових монополістів,  Бразилія приєднається до заклику міжнародного співтовариства прискорити відмову від викопного палива. 

Нагадаємо

Ціни на нафту у вівторок показали падіння другий день поспіль на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції та ризиків для попиту, пов'язаних із напруженістю між США та Китаєм.

Глобальні викиди CO2 в енергетиці досягли рекордного рівня - звіт26.06.25, 13:47 • 2718 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини СвітуПогода та довкілля
Електроенергія
Бразилія