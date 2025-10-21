Бразилія дозволила буріння нафтової свердловини поблизу Амазонки напередодні кліматичного саміту
Київ • УНН
Бразилія дозволила нафтовидобувному гіганту Petrobras буріння поблизу Амазонки, що може зробити країну одним з найбільших світових виробників нафти. Екологи попереджають про наслідки глибоководного буріння та називають це рішення саботажем глобального кліматичного саміту COP30.
Бразилія дозволила нафтову свердловину поблизу Амазонки, всупереч заходам щодо захисту клімату
Напередодні Всесвітнього кліматичного саміту у Бразилії, місцеві чиновники дозволили нафтовидобувному гиганту Petrobras буріння нафтової свердловини у басейні Амазонки. Екологічні організації попереджають про наслідки глибоководного буріння для природи регіону.
Передає УНН із посиланням на dpa та Globo.
Деталі
Бразильський інститут навколишнього (Ibama) середовища дозволив нафтогазовому концерну Petrobras отримати ліцензію на розвідувальне буріння поблизу Амазонки, в місцевості Фос-ду-Амазонас. Як пояснюють офіційні особи, якщо потенціал Фос-ду-Амазонас буде підтверджений, це може допомогти Бразилії увійти до четвірки найбільших світових виробників нафти в наступному десятилітті.
Рішення прийнято незадовго до Всесвітньої конференції ООН зі зміни клімату (COP30), який пройде у Белені, у бразильській Амазонії. На тлі узгодження нафтової свердловини поблизу заповідної зони, захисники довкілля виступили із попередженням про наслідки глибоководного буріння для екології.
Бразилія щойно зробила небезпечний крок у неправильному напрямку перед кліматичною кризою. Навіть після трьох попереджень Федеральної прокуратури про ризики та порушення, природоохоронне агентство Ibama видало Petrobras дозвіл на буріння нафтових свердловин у гирлі Амазонки
Бразильська мережа екологічних організацій Observatorio do Clima наголошує своєму зверненні, що видача ліцензії є "саботажем" глобального кліматичного саміту COP30, який Бразилія проведе наступного місяця в місті Белен в Амазонії.
Часткова заборона з січня 2026-го, повна - з 2027 року: Європа оглошує сміливі кроки по відмові від нафти і газу рф16.10.25, 17:02 • 2357 переглядiв
Коментарі кліматологів
Суелі Араужо, координатор державної політики Кліматичної обсерваторії:
З одного боку, уряд діє проти людства, заохочуючи подальше розширення викопного палива та роблячи ставку на посилення глобального потепління. З іншого боку, він перешкоджає самій COP30, найважливішим результатом якої має бути поступова ліквідація викопного палива
Фізик Пауло Артаксо, член Міжурядової групи з питань зміни клімату (IPCC), заявив, що Бразилія повинна зосередитися на потенціалі відновлюваних джерел.
Бразилія має можливість стати світовою державою в сонячній та вітровій енергетиці. Відкриття нових нафтових родовищ ще більше посилить зміну клімату
Доповнення
Що очікувати на COP30? Імовірно - контрасту. Незважаючи на енергетичну політику та "вседозволеність" для місцевих нафтогазових монополістів, Бразилія приєднається до заклику міжнародного співтовариства прискорити відмову від викопного палива.
Нагадаємо
Ціни на нафту у вівторок показали падіння другий день поспіль на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції та ризиків для попиту, пов'язаних із напруженістю між США та Китаєм.
Глобальні викиди CO2 в енергетиці досягли рекордного рівня - звіт26.06.25, 13:47 • 2718 переглядiв