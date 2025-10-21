Бразилия разрешила бурение нефтяной скважины вблизи Амазонки накануне климатического саммита

$41.760.03
48.660.10
ukenru
15:33 • 3942 просмотра
Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого домаVideo
14:07 • 11908 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 20240 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57 • 14939 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 18828 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 21457 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 21394 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34 • 20412 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55 • 19160 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53 • 17424 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
83%
750мм
Популярные новости
Атака РФ на критическую инфраструктуру Черкасской области: есть повреждения, жертв нет21 октября, 06:26 • 11286 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 37035 просмотра
Скандал в королевской семье: принц Эндрю не платил аренду 22 года, живя в 30-комнатном особняке21 октября, 07:55 • 7630 просмотра
Мобилизация единственного сына тяжелобольного отца: суд на Львовщине вынес приговор и.о. начальника ТЦК11:05 • 4802 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 16370 просмотра
публикации
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto13:53 • 20230 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 37134 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 38124 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 45126 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 102184 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Блогеры
Марко Рубио
Ян Липавский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Венгрия
Университет культуры
Реклама
УНН Lite
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 16456 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 34790 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 26204 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 82382 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 76822 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление
Золото

Бразилия разрешила бурение нефтяной скважины вблизи Амазонки накануне климатического саммита

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Бразилия разрешила нефтедобывающему гиганту Petrobras бурение вблизи Амазонки, что может сделать страну одним из крупнейших мировых производителей нефти. Экологи предупреждают о последствиях глубоководного бурения и называют это решение саботажем глобального климатического саммита COP30.

Бразилия разрешила бурение нефтяной скважины вблизи Амазонки накануне климатического саммита

Накануне Всемирного климатического саммита в Бразилии местные чиновники разрешили нефтедобывающему гиганту Petrobras бурение нефтяной скважины в бассейне Амазонки. Экологические организации предупреждают о последствиях глубоководного бурения для природы региона.

Передает УНН со ссылкой на dpa и Globo.

Детали

Бразильский институт окружающей среды (Ibama) разрешил нефтегазовому концерну Petrobras получить лицензию на разведочное бурение вблизи Амазонки, в местности Фос-ду-Амазонас. Как объясняют официальные лица, если потенциал Фос-ду-Амазонас будет подтвержден, это может помочь Бразилии войти в четверку крупнейших мировых производителей нефти в следующем десятилетии.

Решение принято незадолго до Всемирной конференции ООН по изменению климата (COP30), которая пройдет в Белене, в бразильской Амазонии. На фоне согласования нефтяной скважины вблизи заповедной зоны, защитники окружающей среды выступили с предупреждением о последствиях глубоководного бурения для экологии.

Бразилия только что сделала опасный шаг в неправильном направлении перед климатическим кризисом. Даже после трех предупреждений Федеральной прокуратуры о рисках и нарушениях, природоохранное агентство Ibama выдало Petrobras разрешение на бурение нефтяных скважин в устье Амазонки

- говорится в заявлении экологической организации Greenpeace.

Бразильская сеть экологических организаций Observatorio do Clima подчеркивает в своем обращении, что выдача лицензии является "саботажем" глобального климатического саммита COP30, который Бразилия проведет в следующем месяце в городе Белен в Амазонии.

Частичный запрет с января 2026-го, полный - с 2027 года: Европа объявляет смелые шаги по отказу от нефти и газа РФ16.10.25, 17:02 • 2357 просмотров

Комментарии климатологов

Суэли Араужо, координатор государственной политики Климатической обсерватории:

С одной стороны, правительство действует против человечества, поощряя дальнейшее расширение ископаемого топлива и делая ставку на усиление глобального потепления. С другой стороны, оно препятствует самой COP30, важнейшим результатом которой должна быть постепенная ликвидация ископаемого топлива

- считает Араужо.

Физик Пауло Артаксо, член Межправительственной группы по изменению климата (IPCC), заявил, что Бразилия должна сосредоточиться на потенциале возобновляемых источников.

Бразилия имеет возможность стать мировой державой в солнечной и ветровой энергетике. Открытие новых нефтяных месторождений еще больше усилит изменение климата

- подчеркнул он.

Дополнение

Что ожидать на COP30? Вероятно - контраста. Несмотря на энергетическую политику и "вседозволенность" для местных нефтегазовых монополистов, Бразилия присоединится к призыву международного сообщества ускорить отказ от ископаемого топлива.

Напомним

Цены на нефть во вторник показали падение второй день подряд на фоне опасений относительно избытка предложения и рисков для спроса, связанных с напряженностью между США и Китаем.

Глобальные выбросы CO2 в энергетике достигли рекордного уровня - отчет26.06.25, 13:47 • 2718 просмотров

Игорь Тележников

Новости МираПогода и окружающая среда
Электроэнергия
Бразилия