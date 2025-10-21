Бразилия разрешила бурение нефтяной скважины вблизи Амазонки накануне климатического саммита

Накануне Всемирного климатического саммита в Бразилии местные чиновники разрешили нефтедобывающему гиганту Petrobras бурение нефтяной скважины в бассейне Амазонки. Экологические организации предупреждают о последствиях глубоководного бурения для природы региона.

Передает УНН со ссылкой на dpa и Globo.

Бразильский институт окружающей среды (Ibama) разрешил нефтегазовому концерну Petrobras получить лицензию на разведочное бурение вблизи Амазонки, в местности Фос-ду-Амазонас. Как объясняют официальные лица, если потенциал Фос-ду-Амазонас будет подтвержден, это может помочь Бразилии войти в четверку крупнейших мировых производителей нефти в следующем десятилетии.

Решение принято незадолго до Всемирной конференции ООН по изменению климата (COP30), которая пройдет в Белене, в бразильской Амазонии. На фоне согласования нефтяной скважины вблизи заповедной зоны, защитники окружающей среды выступили с предупреждением о последствиях глубоководного бурения для экологии.

Бразилия только что сделала опасный шаг в неправильном направлении перед климатическим кризисом. Даже после трех предупреждений Федеральной прокуратуры о рисках и нарушениях, природоохранное агентство Ibama выдало Petrobras разрешение на бурение нефтяных скважин в устье Амазонки

Бразильская сеть экологических организаций Observatorio do Clima подчеркивает в своем обращении, что выдача лицензии является "саботажем" глобального климатического саммита COP30, который Бразилия проведет в следующем месяце в городе Белен в Амазонии.

Суэли Араужо, координатор государственной политики Климатической обсерватории:

С одной стороны, правительство действует против человечества, поощряя дальнейшее расширение ископаемого топлива и делая ставку на усиление глобального потепления. С другой стороны, оно препятствует самой COP30, важнейшим результатом которой должна быть постепенная ликвидация ископаемого топлива