Бразилия разрешила бурение нефтяной скважины вблизи Амазонки накануне климатического саммита
Киев • УНН
Бразилия разрешила нефтедобывающему гиганту Petrobras бурение вблизи Амазонки, что может сделать страну одним из крупнейших мировых производителей нефти. Экологи предупреждают о последствиях глубоководного бурения и называют это решение саботажем глобального климатического саммита COP30.
Накануне Всемирного климатического саммита в Бразилии местные чиновники разрешили нефтедобывающему гиганту Petrobras бурение нефтяной скважины в бассейне Амазонки. Экологические организации предупреждают о последствиях глубоководного бурения для природы региона.
Передает УНН со ссылкой на dpa и Globo.
Детали
Бразильский институт окружающей среды (Ibama) разрешил нефтегазовому концерну Petrobras получить лицензию на разведочное бурение вблизи Амазонки, в местности Фос-ду-Амазонас. Как объясняют официальные лица, если потенциал Фос-ду-Амазонас будет подтвержден, это может помочь Бразилии войти в четверку крупнейших мировых производителей нефти в следующем десятилетии.
Решение принято незадолго до Всемирной конференции ООН по изменению климата (COP30), которая пройдет в Белене, в бразильской Амазонии. На фоне согласования нефтяной скважины вблизи заповедной зоны, защитники окружающей среды выступили с предупреждением о последствиях глубоководного бурения для экологии.
Бразилия только что сделала опасный шаг в неправильном направлении перед климатическим кризисом. Даже после трех предупреждений Федеральной прокуратуры о рисках и нарушениях, природоохранное агентство Ibama выдало Petrobras разрешение на бурение нефтяных скважин в устье Амазонки
Бразильская сеть экологических организаций Observatorio do Clima подчеркивает в своем обращении, что выдача лицензии является "саботажем" глобального климатического саммита COP30, который Бразилия проведет в следующем месяце в городе Белен в Амазонии.
Частичный запрет с января 2026-го, полный - с 2027 года: Европа объявляет смелые шаги по отказу от нефти и газа РФ16.10.25, 17:02 • 2357 просмотров
Комментарии климатологов
Суэли Араужо, координатор государственной политики Климатической обсерватории:
С одной стороны, правительство действует против человечества, поощряя дальнейшее расширение ископаемого топлива и делая ставку на усиление глобального потепления. С другой стороны, оно препятствует самой COP30, важнейшим результатом которой должна быть постепенная ликвидация ископаемого топлива
Физик Пауло Артаксо, член Межправительственной группы по изменению климата (IPCC), заявил, что Бразилия должна сосредоточиться на потенциале возобновляемых источников.
Бразилия имеет возможность стать мировой державой в солнечной и ветровой энергетике. Открытие новых нефтяных месторождений еще больше усилит изменение климата
Дополнение
Что ожидать на COP30? Вероятно - контраста. Несмотря на энергетическую политику и "вседозволенность" для местных нефтегазовых монополистов, Бразилия присоединится к призыву международного сообщества ускорить отказ от ископаемого топлива.
Напомним
Цены на нефть во вторник показали падение второй день подряд на фоне опасений относительно избытка предложения и рисков для спроса, связанных с напряженностью между США и Китаем.
Глобальные выбросы CO2 в энергетике достигли рекордного уровня - отчет26.06.25, 13:47 • 2718 просмотров