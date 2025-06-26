Глобальные выбросы CO2 в энергетике достигли рекордного уровня - отчет

$41.660.13
48.320.18
ukenru
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
10:24 • 7918 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
09:58 • 21071 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
08:26 • 22825 просмотра
Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте
Эксклюзив
08:12 • 66524 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
07:30 • 43365 просмотра
Что происходит с авиационной техникой после того, как она "отработала свое" – комментарии экспертов
06:55 • 47705 просмотра
Масштабный сбой "Резерв+" 26 июня: в Минобороны рассказали, когда ситуация стабилизируется
25 июня, 19:38 • 59031 просмотра
Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
25 июня, 16:35 • 90379 просмотра
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
25 июня, 15:23 • 93600 просмотра
путин не поедет на саммит БРИКС из-за ордера МУС - СМИ
25 июня, 14:34 • 91442 просмотра
Трамп считает, что путин хотел бы выйти из войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
5.7м/с
44%
750мм
Популярные новости
ISW: россия готовится к нападению на НАТО, Трамп это подтвердил26 июня, 01:45 • 73664 просмотра
россияне создали фейк о мародерстве, чтобы сорвать эвакуацию в Сумской области - ЦПД26 июня, 02:17 • 73081 просмотра
Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 20 человек05:44 • 57313 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде07:00 • 24836 просмотра
"Референдум" VOKS2025 Виктора Орбана: стало известно, сколько венгров против членства Украины в ЕС08:18 • 38333 просмотра
публикации
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Эксклюзив
09:58 • 21030 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
08:12 • 66488 просмотра
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира25 июня, 17:45 • 92552 просмотра
Основа вертолетной авиации Украины: семейство вертолетов Ми остаются незаменимыми в военных операциях25 июня, 17:24 • 99042 просмотра
Фармацевтическая инфляция и просчет правительства: маркетинг запретили, а цены на лекарства так и не снизились25 июня, 16:14 • 107008 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Гаага
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде07:00 • 25568 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 41149 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 49213 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой25 июня, 15:21 • 44240 просмотра
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 79299 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Financial Times
BFM TV
Фокс Ньюс
Вашингтон Пост

Глобальные выбросы CO2 в энергетике достигли рекордного уровня - отчет

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Глобальные выбросы углекислого газа в энергетическом секторе достигли рекорда из-за роста использования ископаемого топлива. Это произошло несмотря на рекордный уровень развития возобновляемой энергетики и рост других источников энергии в 2024 году.

Глобальные выбросы CO2 в энергетике достигли рекордного уровня - отчет

Глобальные выбросы углекислого газа в энергетическом секторе достигли рекордно высокого уровня четвертый год подряд в прошлом году, на фоне того, как использование ископаемого топлива продолжало расти, даже несмотря на то, что возобновляемая энергия достигла рекордного уровня, показал ежегодный статистический обзор мировой энергетики Института энергетики (Energy Institute) в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Данные отчета подчеркивают сложность попыток отучить мировую экономику от ископаемого топлива в то время, когда война в Украине переориентировала потоки нефти и газа из россии, а боевые действия на Ближнем Востоке вызывают обеспокоенность по поводу безопасности поставок, пишет издание.

Прошлый год был самым жарким за историю наблюдений, когда глобальная температура впервые превысила 1,5°C по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Лето 2024 года стало самым жарким в мире за всю историю наблюдений06.09.24, 20:19 • 19171 просмотр

В 2024 году в мире наблюдался ежегодный рост общего объема энергоснабжения на 2%, причем по всем энергоносителям, таким как нефть, газ, уголь, атомная, гидро- и возобновляемая энергия, зарегистрировали рост, что в последний раз наблюдалось в 2006 году, говорится в отчете.

Это привело к увеличению выбросов углерода примерно на 1% в 2024 году и превышению рекордного уровня, установленного в предыдущем году в 40,8 гигатонн эквивалента углекислого газа.

Выбросы углерода техкомпаний взлетели на 150% из-за развития искусственного интеллекта06.06.25, 12:18 • 2792 просмотра

Из всех мировых ископаемых видов топлива наибольший рост производства наблюдался в отношении природного газа, который вырос на 2,5%. Тем временем, уголь показал рост на 1,2%, оставаясь крупнейшим источником производства энергии в мире, тогда как рост нефти составил менее 1%.

Ветряная и солнечная энергия увеличились на 16% в 2024 году, что в девять раз быстрее общего спроса на энергию, говорится в отчете.

Отраслевой орган Energy Institute, в состав которого входят специалисты по энергетике разных уровней вместе с консалтинговыми компаниями KPMG и Kearney, в прошлом году перенял на себя ответственность за написание отчета от BP.

Аналитики, отслеживающие прогресс, заявили, что мир не на пути к достижению глобальной цели - утроить мощности возобновляемой энергетики к 2030 году, несмотря на рекордные дополнительные ее объемы.

МЭА: мировые поставки нефти в этом году превысят спрос, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке17.06.25, 16:05 • 2946 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Reuters
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9