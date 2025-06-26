Глобальные выбросы CO2 в энергетике достигли рекордного уровня - отчет

Глобальные выбросы углекислого газа в энергетическом секторе достигли рекордно высокого уровня четвертый год подряд в прошлом году, на фоне того, как использование ископаемого топлива продолжало расти, даже несмотря на то, что возобновляемая энергия достигла рекордного уровня, показал ежегодный статистический обзор мировой энергетики Института энергетики (Energy Institute) в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Данные отчета подчеркивают сложность попыток отучить мировую экономику от ископаемого топлива в то время, когда война в Украине переориентировала потоки нефти и газа из россии, а боевые действия на Ближнем Востоке вызывают обеспокоенность по поводу безопасности поставок, пишет издание.

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В 2024 году в мире наблюдался ежегодный рост общего объема энергоснабжения на 2%, причем по всем энергоносителям, таким как нефть, газ, уголь, атомная, гидро- и возобновляемая энергия, зарегистрировали рост, что в последний раз наблюдалось в 2006 году, говорится в отчете.

Это привело к увеличению выбросов углерода примерно на 1% в 2024 году и превышению рекордного уровня, установленного в предыдущем году в 40,8 гигатонн эквивалента углекислого газа.

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Из всех мировых ископаемых видов топлива наибольший рост производства наблюдался в отношении природного газа, который вырос на 2,5%. Тем временем, уголь показал рост на 1,2%, оставаясь крупнейшим источником производства энергии в мире, тогда как рост нефти составил менее 1%.

Ветряная и солнечная энергия увеличились на 16% в 2024 году, что в девять раз быстрее общего спроса на энергию, говорится в отчете.

Отраслевой орган Energy Institute, в состав которого входят специалисты по энергетике разных уровней вместе с консалтинговыми компаниями KPMG и Kearney, в прошлом году перенял на себя ответственность за написание отчета от BP.

Аналитики, отслеживающие прогресс, заявили, что мир не на пути к достижению глобальной цели - утроить мощности возобновляемой энергетики к 2030 году, несмотря на рекордные дополнительные ее объемы.

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