Лето 2024 года стало самым жарким в мире за всю историю наблюдений

Лето 2024 года стало самым жарким в мире за всю историю метеонаблюдений, и тенденция глобального потепления и в дальнейшем усиливается. Об этом пишет AP, передает УНН.

Детали

Отмечается, что согласно данным Европейской климатической службы Copernicus лето 2024 года стало самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, что делает еще более вероятным то, что этот год будет самым теплым за всю историю человечества.

Статистика свидетельствует, что последние два года именно август стал самым жарким месяцем.

В этом году июль стал первым случаем за более чем год, когда мир не установил рекорд жары, несколько отстав от 2023 года, но поскольку июнь 2024 года был намного жарче, чем июнь 2023 года, это лето в целом стало самым жарким по сей день.

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Чтобы 2024 год не стал самым теплым за всю историю наблюдений, нам нужно пережить очень значительное похолодание в течение нескольких месяцев, оставшихся до конца года, что на данном этапе выглядит маловероятным - пояснил директор Copernicus Карло Буонтемпо.

Дополнение

Между тем, климатолог из Центра климатических исследований Вудвелла в Кейп-Коде Дженнифер Фрэнсис отметила, что на Земле происходит «потоп экстремальной жары, наводнений, лесных пожаров и сильных ветров.

Подобно людям, которые живут в зоне боевых действий с постоянным шумом бомб и лязгом оружия, мы становимся глухими к тому, что должно быть сигналами тревоги и сиренами воздушной тревоги - отметила Фрэнсис.

Напомним,

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявили, что лето 2024 года стало вторым самым теплым в Киеве с 1881 года, установлено 18 температурных рекордов.