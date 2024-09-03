Літо у Києві стало другим з найспекотніших за майже півтора століття
Київ • УНН
Середня температура літа 2024 у Києві становила +23,0°С, що на 2,6°С вище норми. Це друге найтепліше літо з 1881 року, встановлено 18 температурних рекордів, опадів випало 107% від норми.
Літо 2024 року стало другим найтеплішим у Києві з 1881 року, встановлено 18 температурних рекордів, повідомили у вівторок у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.
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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середня температура повітря цьогорічного літа у Києві становила +23,0ºС, що на 2,6ºС перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію після літа 2010 року (23,7℃) серед найтепліших у столиці з 1881 року. Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми було у липні (3,0℃).
Найхолодніше було 14 серпня, коли температура під ранок опустилась до +13,4°С, а найспекотнішим та рекордним виявилось 16 липня, коли температура після полудня піднялась до +36,0°С.
"За літо встановлено 18 температурних рекордів, 14 з них у липні, решта – у серпні", - ідеться у повідомленні.
Кількість опадів за літо на проспекті Науки становила 211 мм, або 107 % середньобагаторічних показників. Найбільше їх випало у червні – майже дві місячні норми.
Один з найсухіших серпнів: минулого місяця в києві зафіксували чотири температурні рекорди 02.09.24, 14:46 • 19352 перегляди