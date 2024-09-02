Один з найсухіших серпнів: минулого місяця в києві зафіксували чотири температурні рекорди

Протягом серпня метеорологи зафіксували в Києві чотири температурні рекорди, які припали на період з 25 до 27 серпня. Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає УНН.

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Синоптики відзначили, що останній місяць літак цьогоріч випав доволі спекотний та сухий.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала +23,1°С, що на 2,7°С вище за кліматичну норму. За місяць у столиці було зафіксовано чотири температурні рекорди, які припали на період з 25 по 27 серпня