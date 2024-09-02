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Один з найсухіших серпнів: минулого місяця в києві зафіксували чотири температурні рекорди

Один з найсухіших серпнів: минулого місяця в києві зафіксували чотири температурні рекорди

Київ • УНН

 • 19352 перегляди

Метеорологи зафіксували в Києві чотири температурні рекорди з 25 по 27 серпня. Середньомісячна температура повітря становила +23,1°С, що на 2,7°С вище за норму, а серпень 2024 року став третім найтеплішим з 1891 року.

Протягом серпня метеорологи зафіксували в Києві чотири температурні рекорди, які припали на період з 25 до 27 серпня. Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає УНН.

Деталі

Синоптики відзначили, що останній місяць літак цьогоріч випав доволі спекотний та сухий.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала +23,1°С, що на 2,7°С вище за кліматичну норму. За місяць у столиці було зафіксовано чотири температурні рекорди, які припали на період з 25 по 27 серпня 

- йдеться в дописі. 
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Водночас найтепліше в Києві було 20 серпня. Максимальна температура після полудня досягла +35,5 °С. А найхолодніше — 14 серпня, коли температура під ранок знизилась до +13,4 °С.

Також цьогорічний серпень увійшов у двадцятку найсухіших з 1891 року у столиці.

Попри це у рейтингу найтепліших - серпень 2024 року посів третє місце. Найспекотнішим за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року (24,6°С).

Спека у Києві встановила у липні вже 10 рекордів15.07.24, 14:03 • 56130 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Київ

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