Один з найсухіших серпнів: минулого місяця в києві зафіксували чотири температурні рекорди
Київ • УНН
Метеорологи зафіксували в Києві чотири температурні рекорди з 25 по 27 серпня. Середньомісячна температура повітря становила +23,1°С, що на 2,7°С вище за норму, а серпень 2024 року став третім найтеплішим з 1891 року.
Протягом серпня метеорологи зафіксували в Києві чотири температурні рекорди, які припали на період з 25 до 27 серпня. Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає УНН.
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Синоптики відзначили, що останній місяць літак цьогоріч випав доволі спекотний та сухий.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала +23,1°С, що на 2,7°С вище за кліматичну норму. За місяць у столиці було зафіксовано чотири температурні рекорди, які припали на період з 25 по 27 серпня
Водночас найтепліше в Києві було 20 серпня. Максимальна температура після полудня досягла +35,5 °С. А найхолодніше — 14 серпня, коли температура під ранок знизилась до +13,4 °С.
Також цьогорічний серпень увійшов у двадцятку найсухіших з 1891 року у столиці.
Попри це у рейтингу найтепліших - серпень 2024 року посів третє місце. Найспекотнішим за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року (24,6°С).
Спека у Києві встановила у липні вже 10 рекордів15.07.24, 14:03 • 56130 переглядiв