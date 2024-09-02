Один из самых сухих августов: в прошлом месяце в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда

В течение августа метеорологи зафиксировали в Киеве четыре температурных рекорда, которые пришлись на период с 25 по 27 августа. Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает УНН.

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Синоптики отметили, что последний месяц самолет в этом году выпал довольно жаркий и сухой.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха в августе в Киеве равнялась +23,1°С, что на 2,7°С выше климатической нормы. За месяц в столице было зафиксировано четыре температурных рекорда, которые пришлись на период с 25 по 27 августа - говорится в заметке.

В то же время теплее всего в Киеве было 20 августа. Максимальная температура после полудня достигла +35,5 °С. А холоднее всего - 14 августа, когда температура под утро снизилась до +13,4 °С.

Также нынешний август вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Несмотря на это в рейтинге самых теплых - август 2024 года занял третье место. Самым жарким за время проведения наблюдений остается август 2010 года (24,6°С).

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